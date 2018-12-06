Пришедшего в школу с ножом подростка задержали во время беседы с дедушкой

Пришедшего в столичную школу с ножом десятиклассника, который отказывался покидать раздевалку и сложить оружие, задержали полицейские. Уговорить 16-летнего подростка сдаться не смогли ни психологи, ни мама, так что стражи порядка привлекли к делу его дедушку — именно во время беседы с ним Даниил отвлекся и был схвачен.

Начало инциденту в школе №1359 было положено ранним утром: охранники заметили торчавший из кармана куртки ученика большой нож, но пропустили Даниила, а когда тот прошел в раздевалку, вывели всех ребят и заперли двери, а сами вызвали на место полицию.

Десятиклассник никому не угрожал, но и к себе никого не подпускал — он сидел на скамейке и читал книгу. На попытки поговорить с ним он подносил нож к горлу и грозил свести счеты с жизнью.

Всех учеников из школы эвакуировали, одноклассники Даниила рассказали, что он на протяжении последних пары месяцев ходит с ножом, хотя никто до этого не обращал на него внимания.

Обезвредить десятиклассника удалось с помощью его дедушки, которого психологи привлекли к переговорам, поскольку общаться с мамой он отказался. Во время беседы Даниил отвлекся, чем и воспользовались полицейские — подростка задержали. Сейчас с ним работают врачи.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.