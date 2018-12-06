Премьер рассказал о последствиях большой торговой войны

В ходе интервью российским телеканалам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что большая торговая война, развернувшаяся в мире, привела к снижению темпов роста мировой экономики, передает телеканал "Россия 24". По его словам, за 10 месяцев темпы роста в текущем году в России составили около 1,7%.

Как пояснил глава кабмина, правительство именно на эту цифру и рассчитывало. Премьер-министр отметил, что рост экономики продолжается, и соответствует тому, что есть в европейских странах.

При этом, по словам Медведева, стране нужны другие темпы роста. Такая цель поставлена в указе президента РФ, и подобные темпы роста намечены в основных направлениях деятельности правительства.

Глава кабмина добавил, что к 2020 году темпы роста стремятся выйти на 2%, а в 2021 году — 3%.