Медведев: повышение пенсионного возраста было самым трудным решением за 10 лет

Повышение пенсионного возраста было самым трудным решением за последнее десятилетие. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

По его словам, все, кто готовил эти изменения, понимали, что "такого рода решения не добавляют власти популярности". Медведев отметил, что такие решения не могут пересматриваться часто, а "предыдущие решения на эту тему принимались 70 лет назад".

Глава правительства подчеркнул, что повышение пенсионного возраста — это наименьшее зло. Данное решение рассчитано на длительную перспективу. Без него властям не удалось бы обеспечить рост пенсий.

"Повышение пенсионного возраста никому не нравится, — сказал Медведев. – Но если мы будем делать только то, что всем нравится, то превратимся в отсталую очень слабую страну".

Также премьер-министр сказал, что совершенствование законодательства в сфере пенсионной системы продолжится, но базовые условия уже приняты и начинают действовать.