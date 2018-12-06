Тема:
Разговор с Дмитрием Медведевым 5 минут назад
"Деньги есть". Все 12 нацпроектов будут реализованы, уверен премьер
Во время общения с журналистами Дмитрий Медведев заверил: деньги на реализацию всех 12-ти национальных проектов есть, и они будут реализованы.
Премьер напомнил, что изначально на выполнение нового майского указа президента России необходимо было аккумулировать 8 триллионов рублей.
Медведев вспомнил, что когда 10 лет назад появились первые нацпроекты, их было четыре, а сейчас – 12.
"И их линейка охватывает все направления нашей жизни — от дорог до жилья, медицины, образования, социальных расходов", — отметил он, добавив, что туда попало все, что является актуальным для развития страны.
Однако, отметил премьер, помимо этих 8 триллионов есть обычные стандартные расходы, которые не вписываются в национальные проекты. По его словам, "8 триллионов рублей — это еще не все расходы".
Если посмотреть на расходы, связанные с функционированием развития, модернизацией инфраструктуры, а также на расходы, которые направляются на целый ряд соцпрограмм, вместе с теми расходами, которые планируется нести в результате аккумуляции внебюджетных источников, то до 2024 года все в сумме составит 23 триллиона рублей.
"Это огромные цифры", — подчеркнул Дмитрий Медведев. Он также пояснил, что из 23 триллионов 22 – это деньги, "которые так или иначе связаны с выполнением социальных обязательств, обязательств, связанных с развитием системы образования, здравоохранения".
Премьер сообщил, что это не только государственные, но и частные источники. "Эти деньги найдены", — заверил председатель правительства России.
Прямой эфир "Разговора с Дмитрием Медведевым" ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и сайт Вести.Ru.
Ранее по теме
-
Премьер: нефтяники посчитали себя обиженными, но люди смогли платить за бензин5 минут назад
-
Премьер об агрессии подростков: Интернет - лишь средство12 минут назад
-
Медведев: нам выгодно платить в рублях, но отмена доллара абсурдна14 минут назад
-
"На западном фронте без перемен". Премьер - о санкциях20 минут назад
-
Медведев: цифровизация экономики вызывает рост безработицы, этому надо противостоять21 минута назад
-
Льготы для многодетных могут быть унифицированы37 минут назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В школу с ножом: ЧП в Жулебине
- Кокорин и Мамаев проведут новогоднюю ночь в СИЗО
- Сбежавший охранник умер в больнице от ран
- Полиция проверяет деятельность фонда Сокурова
- На конкурсе "Мисс Вселенная" Исландию представит сибирячка
Самое читаемое
-
Охотник убил медведя, растерзавшего его грудную дочь и жену
- В Москве скончался мальчик, спасший мать от пьяного соседа
- Сбербанк: перевести деньги по номеру телефона теперь можно только на дебетовые карты
- Врачи спасли мужчине руку. Его укусил паук из пакета с инжиром
- 9-летний мальчик умер в закрытой стиральной машине
Авто.Вести.Ru
-
Знак "Шипы" и штраф за него официально отменили
- На старые машины предложили отменить транспортный налог
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
- Стали известны цены на ГАЗели с дизелями Volkswagen
- Volkswagen прекращает российские продажи дизельных Tiguan
Вести.Экономика
-
МВФ не исключает "черного сценария" при Brexit без сделки
- Заседание ОПЕК: спасут ли нефть от обвала?
- США собрались выйти из договора РСМД через 2 месяца
- Обвал рынка акций США 4 декабря стал одним из самых крупных в 2018 году
- Регионы с самой дорогой недвижимостью в России
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
Спрайт, спаржа и витамины: как предотвратить похмелье
- Есть вопрос: можно ли получить солнечный ожог зимой
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
Вести в 20.00
-
Селфи с президентом
- Ипотечные каникулы: кому и при каких условиях могут уменьшить платеж
- Дан старт уникальному газовому месторождению в России
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
- В древних наскальных рисунках нашли следы ритуальной ампутации пальцев
- "Эволюцию без мутаций" впервые обнаружили у прокариот
- Троим молодым учёным России присудили по миллиону рублей за работы по энергетике
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения