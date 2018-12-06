"Деньги есть". Все 12 нацпроектов будут реализованы, уверен премьер

Во время общения с журналистами Дмитрий Медведев заверил: деньги на реализацию всех 12-ти национальных проектов есть, и они будут реализованы.

Премьер напомнил, что изначально на выполнение нового майского указа президента России необходимо было аккумулировать 8 триллионов рублей.

Медведев вспомнил, что когда 10 лет назад появились первые нацпроекты, их было четыре, а сейчас – 12.

"И их линейка охватывает все направления нашей жизни — от дорог до жилья, медицины, образования, социальных расходов", — отметил он, добавив, что туда попало все, что является актуальным для развития страны.

Однако, отметил премьер, помимо этих 8 триллионов есть обычные стандартные расходы, которые не вписываются в национальные проекты. По его словам, "8 триллионов рублей — это еще не все расходы".

Если посмотреть на расходы, связанные с функционированием развития, модернизацией инфраструктуры, а также на расходы, которые направляются на целый ряд соцпрограмм, вместе с теми расходами, которые планируется нести в результате аккумуляции внебюджетных источников, то до 2024 года все в сумме составит 23 триллиона рублей.

"Это огромные цифры", — подчеркнул Дмитрий Медведев. Он также пояснил, что из 23 триллионов 22 – это деньги, "которые так или иначе связаны с выполнением социальных обязательств, обязательств, связанных с развитием системы образования, здравоохранения".

Премьер сообщил, что это не только государственные, но и частные источники. "Эти деньги найдены", — заверил председатель правительства России.

Прямой эфир "Разговора с Дмитрием Медведевым" ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и сайт Вести.Ru.