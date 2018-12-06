Медведев: Россия решила проблемы продовольственной безопасности

Основные вопросы по продовольственной безопасности в России решены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам в прямом эфире.

Глава правительства напомнил, что Россия поставляет зерно и другие товары на мировые рынки. "Нашей стране, действительно, самим небом предназначено кормить всю планету, и мы будем стараться это делать", — сказал он.

По словам Медведева, не только в сфере сельского хозяйства наблюдается существенное развитие, но и в других отраслях промышленности, "и это не только оборонка, которая всегда была сильной".

Премьер-министр отметил серьезный рост фармацевтической промышленности. По его словам, в последние годы фармацевтическая отрасль росла темпами от 15 до 25 процентов в год, что дает возможность решать огромные задачи по снабжению людей лекарствами, передает телеканал "Россия 24".