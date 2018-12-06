Медведев: мы переломили тренд на падение доходов, но упиваться не надо

В России удалось переломить тренд на падение доходов населения, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

"Реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%, а реальная заработная плата — на 7,6%", — указал глава правительства, комментируя высказывания некоторых федеральных министров о беспрецедентном росте доходов россиян.

Он пояснил, что "министры говорят корректные вещи", но "не надо этим, что называется, упиваться".

По мнению премьер-министра, снижение доходов населения социально опасное явление, поэтому надо делать все, чтобы доходы людей росли больше.