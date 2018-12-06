Паркур официально признан гимнастической дисциплиной

Пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG) сообщила, что организация приняла решение признать паркур гимнастической дисциплиной и включить его в устав федерации.

Такое решение было принято на конгрессе Международной федерации гимнастики, который проходил в Баку с 2 по 3 декабря. Ожидается, что первый официальный чемпионат мира по паркуру будет проведен в период с мая по июль 2020 года.

В 2017 году во французском Монпелье и китайском Чэнду в тестовом режиме прошли два этапа Кубка мира по паркуру.