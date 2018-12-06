Дефицит врачей есть, дефицита лекарств нет, констатировал премьер

Дефицит медицинских кадров в России составляет, по оценке премьер-министра, 22,5 тысячи человек. Где-то не хватает терапевтов и педиатров, в других местах – узких специалистов, пояснил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов в интервью пяти телеканалам.

Глава правительства напомнил, что 10 лет был сделан упор на терапевтов, поскольку врачей именно этой специальности не хватало, а потом стало не хватать узких специалистов.

В целом ситуацию премьер охарактеризовал как пеструю и отметил, что в любом случае нужно готовить новых врачей, однако "не любой ценой".

"За последние несколько лет мы подготовили приблизительно 8 тысяч врачей, и этот дефицит мы, естественно, снижаем", — сообщил премьер-министр.

Он добавил, что дефицит лекарств и повышение на них цен России не грозит. "За ценами мы следим", заверил он.

Интервью Дмитрий Медведева транслируют телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.