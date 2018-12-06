Льготы для многодетных могут быть унифицированы

Льготы для многодетных семей могут систематизировать. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью журналистам ведущих российских телеканалов.

Глава правительства рассказал, что к нему приходят с предложениями унифицировать правила по многодетным семьям для того, чтобы "ими просто было пользоваться проще​"​​. Медведев отметил, что сейчас ситуация по стране очень пестрая: есть регионы, где все льготы перечислены, а в некоторых регионах этого нет. Кроме того, еще есть федеральные льготы. "Об этом тоже нужно подумать и все это систематизировать", — сказал Медведев.

Также он сообщил, что список того, на что можно потратить материнский капитал, может быть расширен.