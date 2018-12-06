Прокуратура: никакого дебоша Панин в самолете не устраивал

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что актер Алексей Панин не устраивал дебош на борту самолета, летевшего рейсом Стамбул — Москва, передает ТАСС.

В эфире интернет-канала надзорного ведомства, Куренной отметил, что не может назвать его поведение дебошем. Он подчеркнул, что драки на борту не было, он курил — это факт установленный, возможно, использовал ненормативную лексику.

Представитель Генпрокуратуры напомнил, что административное производство возбуждено именно по факту того, что он курил в туалете. Актеру грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, 1 декабря Панин был снят с рейса за дебош в самолете и курение. В пресс-службе авиакомпании "Победа" рассказали, что актер оскорблял бортпроводников, пил алкоголь и кричал, что он "звезда и в России ему ничего не будет".

Авиакомпания намерена взыскать с актера все вынужденные расходы, в том числе за санитарную обработку самолета. Сам же Панин утверждает, что был на борту самолета Стамбул — Москва, но снятие с рейса отрицает.