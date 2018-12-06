Пожелавший лететь стоя пассажир устроил пьяный дебош на борту "Уральских авиалиний"

Трое приятелей устроили пьяный дебош на борту самолета "Уральских авиалиний", который должен был вылететь из Новосибирска в Москву. Утихомирить их получилось только с помощью полицейских, рейс в итоге был задержан на полтора часа. Задержание буянов сняли на видео.

Инцидент произошел непосредственно перед взлетом из аэропорта Толмачево, который был запланирован на восемь часов утра 6 декабря.

"Перед взлетом один из пассажиров встал с места и отказывался садиться. От мужчины исходил запах алкоголя", — рассказал очевидец.

За несговорчивого товарища вступились приятели, но договориться с бортпроводниками у них не вышло — последние пригласили на борт стражей порядка. К тому моменту аргументы у подвыпившей компании закончились, а за попытку кулаками доказать стражам порядка свою правоту несостоявшиеся пассажиры тут же были скручены и доставлены в отделение.

Самолет вылетел с задержкой в полтора часа, в Москве он приземлился в 09:42 (вместо запланированных 08:25).