"На западном фронте без перемен". Премьер - о санкциях

"На западном фронте без перемен", — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью пяти телеканалам, отвечая на вопрос о санкциях. Санкции остаются, Россия, в свою очередь, оставляет в силе ответные решения.

Глава правительства отметил, что мировая экономика уже потеряла полтриллиона долларов из-за торговых войн. Российская торговля из-за санкций потеряла порядка 100 миллиардов долларов.

В этом нет ничего хорошего, констатировал премьер, однако в санкциях есть "и определенные элементы, позволяющие развивать экономику". Медведев привел в пример сельское хозяйство, которое из-за торговых ограничений со стороны Европы и США "просто выиграло".

Премьер также сказал, что не может назвать точные временные границы действия российских санкций в отношении украинских физических и юридических лиц. Он подчеркнул, что санкции направлены не против украинского народа или украинской экономики, а против тех, "кто скомпрометировал себя, тех, кто вредит нашей стране".

Медведев добавил, что эту "санкционную историю" начинала не Россия, которая как раз не хочет никаких "санкционных противостояний".

Вести.Ru и "Россия 24" ведут прямую трансляцию интервью главы правительства.