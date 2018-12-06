Медведев: нам выгодно платить в рублях, но отмена доллара абсурдна

Никакого запрета на хождение доллара в России не будет. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Он подчеркнул, что дедолларизация не означает отказа от доллара, так как он является важнейшей мировой и резервной валютой. Отменять доллар в России никто не собирается.

"Таких идей ни у кого никогда не было, они абсурдны и противоречат экономическим правилам", — сказал Медведев.

Поэтому россияне могут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары, менять их на рубли и другую валюту. При этом Медведев подчеркнул, что необходимо заниматься дедолларизацией и ориентироваться на свою валюту, так как нашей стране выгоднее платить и устанавливать отношения с другими странами в рублях.

После этого премьер провел небольшой экскурс в историю, заметив, что вместо доллара каких-то 100 лет назад крупнейшей валютой.был фунт стерлингов, а до него — франк, марка.

"Сейчас активно развивается юань как резервная по сути валюта", — подытожил Медведев.