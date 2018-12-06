Момент аварии на трассе М-4 с тремя грузовиками попал на видео

В Богородицком районе Тульской области на 247-м километре платного участка произошла крупная авария: грузовик, ехавший в сторону Москвы, вылетел, пробив ограждение, на встречную полосу и врезался в фуру, после чего в них врезался еще один тяжеловоз.

В результате ДТП случившегося еще 2 декабря, погиб водитель грузовика, спровоцировавшего аварию — в тяжелом состоянии его увезли в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

По предварительной информации, погибший мужчина уснул за рулем, его машина потеряла управление и вылетела на встречку.

Южное направление трассы было полностью заблокировано на несколько часов. Полицейские направляли транспортный поток на бесплатную дорогу-дублер.