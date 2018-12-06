КДК отменил красную карточку и дисквалификацию спартаковца Рассказова

Красная карточка защитника московского "Спартака" Николая Рассказова, полученная им в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против столичного "Локомотива", отменена. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Ранее "красно-белые" опротестовали удаление Рассказова, посчитав, что защитник неумышленно сыграл рукой в своей штрафной площади. По итогам эпизода был назначен пенальти, который не смог реализовать Федор Смолов. В итоге встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1.

"КДК РФС обратился в экспертно-судейскую комиссию, которая пояснила, что судья ошибся с удалением Рассказова, — сказал глава дисциплинарного комитета Артур Григорьянц, которого цитирует ТАСС. — На основании полученных данных КДК РФС принял решение отменить красную карточку, футболист сможет сыграть в следующем матче против "Анжи".