Тренировка на выносливость: детский спорткомплекс в Мытищах отключили от отопления

Спортивный комплекс "Юбилейный" в Мытищах неожиданно отключили от отопления. На грани закрытия оказались полтора десятка детских секций. И дело не в аварии или коммунальных долгах. У стадиона сменился собственник, и энергетики приостановили подачу тепла. Пока взрослые спорят, дети мерзнут и болеют.

Тренировки по карате в мытищинском спорткомплексе "Юбилейный" теперь проводят только в теплых носках и футболках под кимоно. Батареи в зале ледяные.

"Один заболеет, начнет чихать, сопливить, и все дети по кругу начнут болеть. Это опасно. Нельзя этого допускать", — говорит тренер СК "Юбилейный" Павел Косухин.

Огромный спорткомплекс площадью 2000 квадратных метров отключили от теплоснабжения 29 ноября.

"Градусник показывает в районе 14 градусов тепла. Это минимальная температура, при которой младшие дети в этом зале вообще заниматься не могут", — рассказывает управляющий СК "Юбилейный" Антон Потапов.

В "Юбилейный" ходят 600 детей. Половину занятий администрация была вынуждена полностью отменить.

- Понятно, что помещение такого объема невозможно обогреть такими маленькими тепловыми пушками.

В залах поставили обогреватели, но включать их одновременно нельзя. Пока одно помещение прогревается, остальные теряют тепло.

- Им приходится одевать обувь, которая им не нужна на тренировках, но они все равно занимаются. Они не могут выполнять все упражнения, которые им необходимы. Свет отключается.

- Электричество не тянет, потому что пушек много у нас. Электроэнергии не хватает.

Когда рабочие "Мытищинской теплосети" вместе с полицией пришли обесточивать комплекс, на его защиту вышли десятки тренеров и родителей. Поставщик тепла заявил, что здание якобы не готово к отопительному сезону.

"Собственники данного помещения не выполнили предписания. Выяснилось еще, что там по решению суда сменился собственник. А новый собственник не заключил с нами договор на теплоснабжение, поэтому мы не имеем права подавать туда тепло", — объясняет Александр Колесников, начальник первого округа "Мытищинской теплосети".

Судебная тяжба между собственниками здания длится много лет. И хотя суд поставил точку в этом вопросе, новые владельцы почему-то до сих пор не объявились.

"Это внутренний спор, который вообще не должен никуда выноситься. Она должна его передать другим собственникам. Никто не заявлялся до сегодняшнего дня. Их нет нигде. У нас нет с ними связи", — говорит Елена Шумахер, представитель прежнего собственника СК "Юбилейный".

Пока взрослые люди выясняют между собой отношения, дети мерзнут на тренировках. Когда начнутся настоящие морозы, "Юбилейный" придется просто закрыть.