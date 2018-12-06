Задержаны члены банды, пытавшие и грабившие владельцев подмосковных домов

Неуловимые грабители попались: полиция ликвидировала банду, которая два года совершала нападения на дома в Подмосковье. Задержаны четверо мужчин. Злоумышленники грабили частные дома, часто применяя к хозяевам пытки. В общей сложности они совершили шесть разбойных нападений.

Спецоперация по захвату подозреваемых проходила одновременно по нескольким адресам. Выяснилось, что все участники группировки скрывались в Кабардино-Балкарии и в столицу приезжали только на очередное дело. При обыске полицейские обнаружили целый склад украденных вещей. Среди них были ювелирные изделия, наручные часы и оружие.

"Было установлено, что в период с июня 2016 года по ноябрь 2018 года злоумышленники проникали в дома граждан и, угрожая оружием, связывали потерпевших. Применяя физическое насилие к хозяевам, они узнавали, где хранятся ценные вещи. Похитив денежные средства, ювелирные изделия, дорогостоящие часы и банковские карты, правонарушители скрывались", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предполагаемых преступников доставили из Кабардино-Балкарии в Москву. Они заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: о разбое, краже и грабеже.