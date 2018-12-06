Известный футболист Александр Минаев скончался на 65-м году жизни

Пресс-служба московского футбольного клуба "Динамо" сообщило о смерти ветерана команды Александр Минаева. Полузащитник скончался утром 6 декабря на 65-м году жизни после болезни.

За "Динамо" футболист провел 256 матчей и забил 28 мячей и стал в составе "бело-голубых" чемпионом страны. Также он становился обладателем Кубка СССР 1977 года. В составе олимпийской сборной СССР Минаев дебютировал в 1975 году, провел за команду 11 матчей, отметившись пятью голами, и выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр 1976 года. В том же году он стал победителем молодежного чемпионата Европы.