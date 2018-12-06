Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Устроившего настоящий переполох в московской школе №1359 десятиклассника Даниила Г. после задержания передали врачам — из учебного заведения его увезли в карете скорой помощи. Очевидцы сняли на видео этот момент.
Тревогу утром 6 декабря забили охранники школы, которые заметили длинный нож в кармане одного из учеников. Останавливать его они не стали, а дождались, когда он зашел в раздевалку, быстро вывели других подростков и закрыли двери, доверив полицейским разбираться с вооруженным десятиклассником. Переговоры затянулись: доводы психологов и мамы его не убедили, а при попытке стражей порядка зайти в помещение он тут же приставил нож к горлу и пригрозил свести счеты с жизнью. Найти подход к школьнику удалось его дедушке, который и убедил его сдаться.
"Мальчик сейчас в таком состоянии, что трудно ожидать от него адекватных ответов. В школе он учится с 1 класса, учителя знают его особенности и трудности — он замкнут, он мало общается, и есть некоторые психические проблемы", — сообщил News.ru уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что у подростка были проблемы с психикой, а его родители даже подумывали о лечении в психиатрической больнице. Даниил жаловался на головные боли и постоянно принимал таблетки.
В результате инцидента в жулебинской школе никто не пострадал, хотя всех учеников и пришлось эвакуировать.
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