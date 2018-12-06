Муж и жена одна сатана. Верховный суд разрешил банкротить супругов вместе

Верховный суд разрешил объединять в одном производство дела о личном банкротстве двух супругов, передает ТАСС. Делается это для упрощения реализации имущества.

В этом случае назначается финансовый управляющий из того дела о банкротстве, которое было возбуждено первым. При этом сумма, полученная от реализации имущества одного из супругов, не может быть направлена на погашение долгов другого.

Средства от реализации общего имущества супругов распределяются пропорционально их долям.