Фуркад выиграл индивидуальную гонку на стартовом этапе Кубка мира

В словенской Поклюке продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. В четверг состоялась перенесенная индивидуальная гонка у мужчин, победителем которой стал француз Мартен Фуркад. Спортсмен без промахов преодолел дистанцию 20 км за 47 минут 9,2 секунды.

Второе место занял немец Йоханнес Кюн, также отработавший четыре рубежа без промахов (отставание 4,2 секунды). Третьим стал австриец Симон Эдер (отставание1 9,7; 0 промахов).

Лучшим из российских биатлонистов стал Дмитрий Малышко, который занял 12-е место (+1.30,3; 1). Далее Матвей Елисеев в итоговом протоколе стал 20-м (+2.23,5; 2), Александр Логинов — 29-м (+2.55,1; 3), Евгений Гараничев — 36-м (+3.17,1; 3), Алексей Слепов — 84-м (+6.37,8; 6).

Первый этап Кубка мира в Поклюке завершится 9 декабря.