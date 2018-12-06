Чердынь: душа Урала. Фотолента

Пятьсот лет назад в переписных книгах и государевых грамотах Чердынь именовалась Пермью Великой. Россия осваивала здесь природные богатства Урала и расширяла восточные границы в борьбе с Сибирским ханством. Сегодня этот душевный городок славится как музей под открытым небом.