Активны, непьющи, коммуникабельны: Генпрокуратура опровергла расхожее мнение о типичных коррупционерах

В ходе исследования университета Генпрокуратуры, проведенного совместно с психологами, составлен психологический портрет среднестатистического коррупционера, передает ТАСС.

Как сообщил в интервью интернет-каналу ведомства "Эфир" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, портрет, воображаемый при первых мыслях о коррупционере, весьма отличается от реального.

Куринной рассказал, что, как правило — это активные, энергичные, инициативные люди. По его словам, современные коррупционеры очень коммуникабельны, эмоционально устойчивы, готовые много работать, обладающие высокой степенью самоконтроля. В основном должностные преступники – мужчины в возрасте 40 лет.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что доля женщин, совершивших преступление коррупционной направленности, почти в два раза выше, чем доля женщин во всех остальных преступлениях.

По данным исследований, 84% взяточников — люди с высшим образованием, у них есть семья, дети. Как правило, типичный коррупционер ведет здоровый образ жизни, не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики, не имеются к нему претензии в бытовом плане, он не нарушает общественный порядок.

По словам Куренного, только треть осужденных по коррупционным статьям признаются, что их побудило к этому низкое материальное обеспечение. Основной их мотивацией является потребность в самоутверждении, в повышении своего авторитета, обладании властью, это может быть корпоративная солидарность, а может быть месть руководству.

Куренной отметил еще один важный момент: наличие проблемы коррупции в России лучше всего осознают именно сами коррупционеры.