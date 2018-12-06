Тема:

Разговор с Дмитрием Медведевым 32 минуты назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
6 декабря 201814:51

Дмитрий Медведев о пенсиях, бензине, санкциях и валюте

Председатель правительства России Дмитрий Медведев дал большое интервью пяти российским телеканалам. Во время интервью Медведев оценил работу правительства в уходящем году и обозначил основные задачи на будущее. В частности, Дмитрий Медведев рассказал о самых сложных решениях, которые пришлось принимать кабинету министров.

Итоги года

Экономика растёт, а доходы бюджета превышают расходы. Глава правительства сообщил о главных успехах правительства в вопросе стабилизации экономических параметров на фоне кризисных тенденций в мире.

Торговые войны, навязанные извне повлияли на мировую экономику и коснулись всех крупных стран, но Россия смогла адаптироваться и рост экономики в следующем году не только продолжится, но, по прогнозам правительства, наберёт темп.

К 2020 году есть цель выйти на два, а к 2021 году – на три процента роста. "Потому что нам нужно ориентироваться на темпы роста на уровне мировых", — считает Дмитрий Медведев.

 

Чужая война

Торговая война, навязанная США другим странам, на совести тех, кто её инициирует. От этого страдает мировая экономика, и российскую экономику торговые противостояния не обошли стороной.

Влияет это и на уровень привлечения инвестиций в Россию, рассказал премьер. Однако, крупнейшие инвесторы не только в России сегодня, но и хотят остаться в будущем и регулярно согласуют с руководством страны условия привлечения денег.

"Мы очень хотели бы остаться в России, развивать свой бизнес", — процитировал их позицию премьер-министр.

Самое трудное решение

Не могли не спросить премьера и о том, как принималось решение о внесении изменений в систему пенсионного обеспечения.

 

Медведев прямо сказал, что за последние 10 лет ему и его коллегам не приходилось принимать более сложного решения. Во многом, потому, что оно касалось по сути каждого россиянина.

В правительстве понимали, что решение не только непопулярное, но и болезненное, которое на этапе сегодняшнего дня воспринимается населением как неблагоприятное изменение социальных гарантий. Однако, пояснил Медведев, решение было необходимо для обеспечения дальнейшего роста пенсий и сохранения в целом стабильности всей пенсионной системы России.

"Повышение пенсионного возраста никому не нравится, — уточнил Дмитрий Медведев. – Но если мы будем делать только то, что всем нравится, то превратимся в отсталую очень слабую страну”.

Социальные приоритеты

В социальную сферу в ближайшие годы будет направлено 22 триллиона рублей. Проект настолько крупный и значимый, как по сумме инвестиций, так и по масштабам направлений социальной поддержки и обеспечения объектами инфраструктуры населения, что участвовать в нём будет не только государство, но и частный бизнес.

Для выделения средств правительство пошло на определённые корректировки в системе акцизных сборов. Увеличение НДС на 2 процента также внесёт свой вклад в наполнение бюджета этих социальных программ, пояснил премьер-министр.

12 проектов

Национальные проекты, вписывающиеся в глобальную программу по выполнению “майских указов” президента, будут исполнены и средства, необходимые для этого либо уже аккумулированы, либо это будет сделано в ближайшие годы, отведённые для выполнения задач.

Деньги есть, они найдены и будут выделены, заверил Медведев. Он также ответил на критику из соцсетей, озвученную журналистами, которая упрекает правительство в расходовании средств на крупные амбициозные государственные проекты вместо дополнительного финансирования социальных программ.

Расходы на масштаб

Медведев рассказал, что даже инвестиции в проект проведения олимпиады или чемпионата мира по футболу, потребовавшие крупных государственных и частных вложений, не только окупились, но и принесли дополнительный доход. При этом стоит учитывать не только финансовый результат, но и эффект от возникновения в России крупной инфраструктуры, рассчитанной на обеспечение как социальных потребностей граждан в будущем, так и на обеспечение конкурентных преимуществ перед другими странами.

Цифра вызова

Ускоренная цифровизация экономики не только позволяет оптимизировать технологические процессы и, в частности, упростить предоставление ряда услуг для населения, но и несёт в себе риск по повышению безработицы, отметил Дмитрий Медведев.

"В ряде случаев внедрение современных цифровых технологий действительно означает изменение количества рабочих мест”, — уточнил премьер, заметив при этом, что в настоящее время безработица в России находится на уровне 4,7 процента, что является рекордно низким уровнем.

А правительство, тем временем, ставит перед собой ещё одну параллельную задачу по сокращению в ближайшее время вдвое уровня бедности в стране.

Волнение за доллар

 

Переживать за американскую валюту не следует. Таков был посыл Медведева, когда он комментировал ситуацию вокруг планов правительства по отказу от доллара.

"Таких идей ни у кого никогда не было, они абсурдны и противоречат экономическим правилам", — пояснил Медведев.

Он добавил, что никто не собирается ни запрещать хождение американской валюты в России, ни как-то ограничивать для населения возможности по покупке и продаже долларов.

А вот то, что Россия должна опираться на собственную валюту и в том числе в расчетах с зарубежными партнёрами, там где это выгодно и целесообразно — это факт и правительство будет следовать по этому пути, рассказал премьер.

Обиженные нефтяники

Рассказал премьер и о том, как шли переговоры с представителями нефтяной отрасли и в частности о том, как удалось достичь договорённости о стабилизации цен на заправках.

 

Медведев пояснил, что в свете мирового роста цены на нефть производители бензина рассчитывали на получение своей части прибыли и закладывали её в растущую цену на топливо. Однако правительство убедило их в том, что важнее сохранить тот уровень цен, который бы позволил населению покупать топливо в прежних объёмах. Нефтяники обиделись, что не смогут получить на внутреннем рынке той прибыли, на которую рассчитывали, рассказал Медведев, добавив, что им вообще-то "никто этого и не обещал”.

"Считаю, что мы поступили правильно", — подвёл итог глава кабмина.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" транслировали на телеканале "Россия 1". Прямую трансляцию вели "Россия 24", Вести.Ru.

Федеральные каналы представляли Сергей Брилев ("Россия 1"), Петр Толстой ("Первый канал"), Ирада Зейналова (НТВ), Илья Доронов (РБК). Среди телеканалов был и один региональный — "Томское время", его представляла Ирита Минина.

Ранее по теме

Сейчас

14:47

СК возбудил по факту инцидента в школе в Жулебине

14:41

На Украине боевиков уравняли в правах с ветеранами

14:11

Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ

14:03

Верховный суд разрешил банкротить супругов вместе

13:50

Сорбонна закрыта по соображениям безопасности

12:31

Медведев: повышение пенсионного возраста было самым трудным решением за 10 лет

12:00

Дмитрий Медведев начал общение с журналистами

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Дмитрий Медведев о пенсиях, бензине, санкциях и валюте

Дмитрий Медведев о пенсиях, бензине, санкциях и валюте

33 минуты назад
С ножом в школу: СК возбудил дело по факту инцидента в Жулебине

С ножом в школу: СК возбудил дело по факту инцидента в Жулебине

20 минут назад
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ

Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ

1 час назад
На Украине боевиков уравняли в правах с ветеранами

На Украине боевиков уравняли в правах с ветеранами

34 минуты назад
Активны, непьющи, коммуникабельны: Генпрокуратура опровергла расхожее мнение о типичных коррупционерах

Активны, непьющи, коммуникабельны: Генпрокуратура опровергла расхожее мнение о типичных коррупционерах

25 минут назад
Андрея Битова похоронят в Петербурге рядом с родителями

Андрея Битова похоронят в Петербурге рядом с родителями

44 минуты назад
Металлы, стоимость которых превышала цену золота

Металлы, стоимость которых превышала цену золота

4 часа назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

03.12.2018 09:50
Муж и жена одна сатана. Верховный суд разрешил банкротить супругов вместе

Муж и жена одна сатана. Верховный суд разрешил банкротить супругов вместе

1 час назад
Разговор с Дмитрием Медведевым. Полное видео

Разговор с Дмитрием Медведевым. Полное видео

37 минут назад
18
Медведев рассказал, что смотрит, что читает, как отдохнет

Медведев рассказал, что смотрит, что читает, как отдохнет

49 минут назад
Вильфанд: выпавший в Москве снег до весны не растает

Вильфанд: выпавший в Москве снег до весны не растает

3 часа назад
Федор Конюхов начал кругосветку из Новой Зеландии

Федор Конюхов начал кругосветку из Новой Зеландии

4 часа назад
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

5 часов назад
Ноутбук для дела: на что стоит обращать внимание при выборе

Ноутбук для дела: на что стоит обращать внимание при выборе

1 час назад
Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

04.12.2018 13:22
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Давос останется без "Русского дома"

Давос останется без "Русского дома"

19 минут назад
Выпивший новоуралец дрелью спровоцировал массовую драку в баре

Выпивший новоуралец дрелью спровоцировал массовую драку в баре

20 минут назад
После джаза: Дмитрий Киселев анонсировал рэп-фестиваль на нудистском пляже Коктебеля

После джаза: Дмитрий Киселев анонсировал рэп-фестиваль на нудистском пляже Коктебеля

34 минуты назад
Чердынь: душа Урала. Фотолента

Чердынь: душа Урала. Фотолента

1 час назад
Преследование нетрезвого угонщика по улицам Тольятти попало на видео

Преследование нетрезвого угонщика по улицам Тольятти попало на видео

1 час назад
Сорбонна закрыта по соображениям безопасности

Сорбонна закрыта по соображениям безопасности

1 час назад
Конец эпохи ДВС: Volkswagen прекратит выпуск бензиновых и дизельных моторов

Конец эпохи ДВС: Volkswagen прекратит выпуск бензиновых и дизельных моторов

1 час назад
Известный футболист Александр Минаев скончался на 65-м году жизни

Известный футболист Александр Минаев скончался на 65-м году жизни

1 час назад
Прокуратура: никакого дебоша Панин в самолете не устраивал

Прокуратура: никакого дебоша Панин в самолете не устраивал

2 часа назад
Паркур официально признан гимнастической дисциплиной

Паркур официально признан гимнастической дисциплиной

2 часа назад
До 2024 года на развитие соцсферы направят 22 триллиона

До 2024 года на развитие соцсферы направят 22 триллиона

2 часа назад
Авторынок в ноябре: активный рост и ажиотаж накануне повышения НДС

Авторынок в ноябре: активный рост и ажиотаж накануне повышения НДС

2 часа назад
Минобороны: американский эсминец не приближался к российским водам ближе, чем на 100 километров

Минобороны: американский эсминец не приближался к российским водам ближе, чем на 100 километров

3 часа назад
В Иванове упавший бетонный столб едва не убил девушку с коляской. Видео

В Иванове упавший бетонный столб едва не убил девушку с коляской. Видео

3 часа назад
Астрономы проверили, является ли Оумуамуа инопланетным кораблём

Астрономы проверили, является ли Оумуамуа инопланетным кораблём

3 часа назад
КС: соглашение о границе Ингушетии и Чечни не противоречат Конституции РФ

КС: соглашение о границе Ингушетии и Чечни не противоречат Конституции РФ

3 часа назад
Петербургская полиция проверяет деятельность фонда Сокурова

Петербургская полиция проверяет деятельность фонда Сокурова

3 часа назад
Как правильно познакомить ребенка с Дедом Морозом

Как правильно познакомить ребенка с Дедом Морозом

4 часа назад
Обновленный Mercedes-Benz V-Класса: мы узнали сроки премьеры

Обновленный Mercedes-Benz V-Класса: мы узнали сроки премьеры

4 часа назад
ЦБ аннулировал лицензии у трех банков

ЦБ аннулировал лицензии у трех банков

4 часа назад
Естественный отбор в матке происходит совсем не так, как считалось раньше

Естественный отбор в матке происходит совсем не так, как считалось раньше

4 часа назад
Вести.net: Samsung поймали на жульничестве с фотографиями

Вести.net: Samsung поймали на жульничестве с фотографиями

5 часов назад
Документы: Facebook выкручивал руки конкурентам и награждал партнеров доступом к данным пользователей

Документы: Facebook выкручивал руки конкурентам и награждал партнеров доступом к данным пользователей

5 часов назад
В Москве подорожают коммунальные услуги

В Москве подорожают коммунальные услуги

5 часов назад
В России вышел смартфон-безрамочник Asus с емкой батареей. Цена

В России вышел смартфон-безрамочник Asus с емкой батареей. Цена

5 часов назад
На конкурсе "Мисс Вселенная" Исландию представит сибирячка

На конкурсе "Мисс Вселенная" Исландию представит сибирячка

5 часов назад
Джорджа Буша-старшего похоронят в Техасе рядом с супругой Барбарой

Джорджа Буша-старшего похоронят в Техасе рядом с супругой Барбарой

7 часов назад
Как стать Мэри Поппинс: Минтруд утвердил профессиональный стандарт няни

Как стать Мэри Поппинс: Минтруд утвердил профессиональный стандарт няни

8 часов назад
В Канаде задержана Мэн Ваньчжоу - финансовый директор Huawei

В Канаде задержана Мэн Ваньчжоу - финансовый директор Huawei

9 часов назад
Колонка Андрея Медведева: смерть Вани Крапивина из Северодвинска

Колонка Андрея Медведева: смерть Вани Крапивина из Северодвинска

17 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: Чемоданные потрошители. Смотрите в выходные

Расследование Эдуарда Петрова: Чемоданные потрошители. Смотрите в выходные

05.12.2018 12:37
В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

03.12.2018 09:45