Дмитрий Медведев о пенсиях, бензине, санкциях и валюте

Председатель правительства России Дмитрий Медведев дал большое интервью пяти российским телеканалам. Во время интервью Медведев оценил работу правительства в уходящем году и обозначил основные задачи на будущее. В частности, Дмитрий Медведев рассказал о самых сложных решениях, которые пришлось принимать кабинету министров.

Итоги года

Экономика растёт, а доходы бюджета превышают расходы. Глава правительства сообщил о главных успехах правительства в вопросе стабилизации экономических параметров на фоне кризисных тенденций в мире.

Торговые войны, навязанные извне повлияли на мировую экономику и коснулись всех крупных стран, но Россия смогла адаптироваться и рост экономики в следующем году не только продолжится, но, по прогнозам правительства, наберёт темп.

К 2020 году есть цель выйти на два, а к 2021 году – на три процента роста. "Потому что нам нужно ориентироваться на темпы роста на уровне мировых", — считает Дмитрий Медведев.

Чужая война

Торговая война, навязанная США другим странам, на совести тех, кто её инициирует. От этого страдает мировая экономика, и российскую экономику торговые противостояния не обошли стороной.

Влияет это и на уровень привлечения инвестиций в Россию, рассказал премьер. Однако, крупнейшие инвесторы не только в России сегодня, но и хотят остаться в будущем и регулярно согласуют с руководством страны условия привлечения денег.

"Мы очень хотели бы остаться в России, развивать свой бизнес", — процитировал их позицию премьер-министр.

Самое трудное решение

Не могли не спросить премьера и о том, как принималось решение о внесении изменений в систему пенсионного обеспечения.

Медведев прямо сказал, что за последние 10 лет ему и его коллегам не приходилось принимать более сложного решения. Во многом, потому, что оно касалось по сути каждого россиянина.

В правительстве понимали, что решение не только непопулярное, но и болезненное, которое на этапе сегодняшнего дня воспринимается населением как неблагоприятное изменение социальных гарантий. Однако, пояснил Медведев, решение было необходимо для обеспечения дальнейшего роста пенсий и сохранения в целом стабильности всей пенсионной системы России.

"Повышение пенсионного возраста никому не нравится, — уточнил Дмитрий Медведев. – Но если мы будем делать только то, что всем нравится, то превратимся в отсталую очень слабую страну”.

Социальные приоритеты

В социальную сферу в ближайшие годы будет направлено 22 триллиона рублей. Проект настолько крупный и значимый, как по сумме инвестиций, так и по масштабам направлений социальной поддержки и обеспечения объектами инфраструктуры населения, что участвовать в нём будет не только государство, но и частный бизнес.

Для выделения средств правительство пошло на определённые корректировки в системе акцизных сборов. Увеличение НДС на 2 процента также внесёт свой вклад в наполнение бюджета этих социальных программ, пояснил премьер-министр.

12 проектов

Национальные проекты, вписывающиеся в глобальную программу по выполнению “майских указов” президента, будут исполнены и средства, необходимые для этого либо уже аккумулированы, либо это будет сделано в ближайшие годы, отведённые для выполнения задач.

Деньги есть, они найдены и будут выделены, заверил Медведев. Он также ответил на критику из соцсетей, озвученную журналистами, которая упрекает правительство в расходовании средств на крупные амбициозные государственные проекты вместо дополнительного финансирования социальных программ.

Расходы на масштаб

Медведев рассказал, что даже инвестиции в проект проведения олимпиады или чемпионата мира по футболу, потребовавшие крупных государственных и частных вложений, не только окупились, но и принесли дополнительный доход. При этом стоит учитывать не только финансовый результат, но и эффект от возникновения в России крупной инфраструктуры, рассчитанной на обеспечение как социальных потребностей граждан в будущем, так и на обеспечение конкурентных преимуществ перед другими странами.

Цифра вызова

Ускоренная цифровизация экономики не только позволяет оптимизировать технологические процессы и, в частности, упростить предоставление ряда услуг для населения, но и несёт в себе риск по повышению безработицы, отметил Дмитрий Медведев.

"В ряде случаев внедрение современных цифровых технологий действительно означает изменение количества рабочих мест”, — уточнил премьер, заметив при этом, что в настоящее время безработица в России находится на уровне 4,7 процента, что является рекордно низким уровнем.

А правительство, тем временем, ставит перед собой ещё одну параллельную задачу по сокращению в ближайшее время вдвое уровня бедности в стране.

Волнение за доллар

Переживать за американскую валюту не следует. Таков был посыл Медведева, когда он комментировал ситуацию вокруг планов правительства по отказу от доллара.

"Таких идей ни у кого никогда не было, они абсурдны и противоречат экономическим правилам", — пояснил Медведев.

Он добавил, что никто не собирается ни запрещать хождение американской валюты в России, ни как-то ограничивать для населения возможности по покупке и продаже долларов.

А вот то, что Россия должна опираться на собственную валюту и в том числе в расчетах с зарубежными партнёрами, там где это выгодно и целесообразно — это факт и правительство будет следовать по этому пути, рассказал премьер.

Обиженные нефтяники

Рассказал премьер и о том, как шли переговоры с представителями нефтяной отрасли и в частности о том, как удалось достичь договорённости о стабилизации цен на заправках.

Медведев пояснил, что в свете мирового роста цены на нефть производители бензина рассчитывали на получение своей части прибыли и закладывали её в растущую цену на топливо. Однако правительство убедило их в том, что важнее сохранить тот уровень цен, который бы позволил населению покупать топливо в прежних объёмах. Нефтяники обиделись, что не смогут получить на внутреннем рынке той прибыли, на которую рассчитывали, рассказал Медведев, добавив, что им вообще-то "никто этого и не обещал”.

"Считаю, что мы поступили правильно", — подвёл итог глава кабмина.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" транслировали на телеканале "Россия 1". Прямую трансляцию вели "Россия 24", Вести.Ru.

Федеральные каналы представляли Сергей Брилев ("Россия 1"), Петр Толстой ("Первый канал"), Ирада Зейналова (НТВ), Илья Доронов (РБК). Среди телеканалов был и один региональный — "Томское время", его представляла Ирита Минина.