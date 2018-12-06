Давос останется без "Русского дома"

"Русского дома" – официальной резиденции российской делегации – в Давосе не будет.

Проект готовил Росконгресс. Планировалось, что резиденция будет работать с 21 по 25 января 2019 года в рамках Всемирного экономического форума. Это была ежегодная площадка для встреч и партнерского диалога. Однако из-за ограничений на участие российских бизнесменов в форуме Росконгресс прекратил подготовку проекта, сообщает РИА Новости.

Ранее Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в Давосском форуме. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия, если не будут сняты ограничения с российских бизнесменов.

Позже президент России Владимир Путин сказал, предприниматели сами вправе решать ехать им на форум или нет. Также он подчеркнул, что неучастие российской делегации не скажется на авторитете нашей страны в мировой экономике.