На Украине боевиков уравняли в правах с ветеранами

На Украине националистов уравняли в правах с ветеранами Великой Отечественной войны. Верховная рада приняла закон, по которому боевики, воевавшие в прошлом веке, как говорится в документе, за независимость Украины, теперь считаются участниками боевых действий. Им полагаются такие же права и льготы, как героям Великой Отечественной, сообщает "Россия 24".

Закон, в частности, усиливает социальную защиту участников "Украинской повстанческой армии" (УПА, запрещена в России).

Во время голосования в Раде украинский премьер Владимир Гройсман трижды просил депутатов вернуться на рабочие места. В итоге за высказались 236 депутатов, против – 19, воздержались трое, не голосовали – 68, передает РИА Новости.

Сформированная в октябре 1942 года УПА воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами. В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко присвоил националистам статус "борцов за независимость".