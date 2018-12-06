Выпивший новоуралец дрелью спровоцировал массовую драку в баре

Необычное применение для аккумуляторной дрели нашел житель Новоуральска — инструмент помог ему развеять тоску и устроить драку в баре. Камера наблюдения зафиксировала действия "новатора".

Достойная картин Чарли Чаплина сцена произошла около трех часов ночи 4 декабря в баре при алкомаркете, куда и заглянул искавший приключений мужчина, недавно вышедший из колонии. В заведении обнаружилась компания из трех мужчин, но на нового посетителя они не обратили ровным счетом никакого внимания, хотя последний и сел за соседний столик.

Оживить обстановку гость решил нетривиальным образом: попивая пиво, он собрал аккумуляторную дрель и вонзил ее в спину сидевшему перед ним мужчине. Наученный горьким опытом продавец моментально покинул свое место, а в зале вспыхнула настоящая битва — товарищи пострадавшего схватились за стулья, виновник же стычки пытался отбиваться палкой. Битву он проиграл — вынырнувший из подсобки сотрудник торговой точки обезвредил прятавшегося за прилавком дебошира.

На мужчину завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" и отпустили под подписку о невыезде.