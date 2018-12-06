Дружба Украины с Россией прекратится 1 апреля

Депутаты Верховной Рады одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Как передает "Интерфакс", данное решение одобрили 277 парламентариев, при 226 необходимых.

Согласно законопроекту, который был внесен в украинский парламент 3 декабря 2018 года президентом страны Петром Порошенко, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года,

Он был заключен в мае 1997 года, ратифицирован Киевом в январе 1998 года, вступил в силу 1 апреля 1999 года. Автоматически продлевался каждые 10 лет. Очередной срок его действия истекает 31 марта 2019 года.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что продолжающаяся агрессия России против Украины вызвала существенные нарушения большинства статей Договора.