Рогозин стал спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин назначен специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в области космоса. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации и вступает в силу с 6 декабря.

Дмитрий Рогозин – генеральный директор государственной корпораций "Роскосмос", которая управляет всей космической отраслью России. На этот пост он был назначен в мае 2018 года. До этого Рогозин был вице-премьером правительства РФ и курировал как оборонно-промышленный комплекс страны, так и космические предприятия.