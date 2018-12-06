9-летний московский школьник открыл сверхновую звезду

Витать в облаках и считать звезды далеко не бесполезное занятие: московский школьник сделал астрономическое открытие — в созвездии Летучей рыбы разглядел вспышку сверхновой. Причем, первооткрывателю всего 9 лет, а найти звезду ему удалось с помощью телескопа, расположенного на другом континенте. Как такое возможно?

Ему всего 9 лет, а он уже может говорить о строении галактик и всего за пару минут рассчитать расстояние между космическими объектами. Диего Фернандеса Ортиса — мальчика с необычным именем — в астрономическом кружке заметили сразу. Он мечтал открыть не просто звезду, а именно сверхновую. И спустя 3 года мечта сбылась.

"Я заметил звезду, которой здесь не должно было быть. Вот смотрите, это галактика, и вот можно увидеть, что там точка стала более яркой. Вот это как раз и есть сверхновая, которую я открыл", — говорит Диего Фернандес Ортис.

Через несколько секунд вспышку сверхновой заметили и другие ребята.

"Мы все сидели около компьютера. Денис Владимирович выделил каждому свою часть для просмотра, и Диего попалась как раз-таки тот участок неба, где и была эта сверхновая. Но на самом деле, мы все просматривали всю часть. И Диего повезло, что он первый смог заметить эту звезду", — рассказывает Иван Спасич.

Диего говорит на нескольких языках, увлекается биологией, играет на виолончели, но к звездам потянулся раньше, чем научился читать.

"Когда мы гуляем, он всегда показывает планеты, Луну, созвездия", — объясняет Антония Фернандес Ортис, отец Диего.

Вспышку ребята увидели через телескоп, который стоит в обсерватории в Австралии. Заглянуть в его объектив удалось, не покидая кабинета московского учебного центра.

Сделать открытие получилось благодаря специальной программе, которая онлайн передает всю картинку звездного неба. Его очень хорошо видно, в Австралии сейчас ночь. Снимок одной из ближайших к нам галактик можно рассмотреть все до мельчайших подробностей.

Вспышка сверхновой — это взрыв звезды. Ежегодно астрономы регистрируют около 300 таких объектов. Среди первооткрывателей Диего самый юный за всю историю астрономии.

"Я радовался, наверное, больше, чем ребята, больше, чем Диего. Потому что это была моя мечта, чтобы мои ученики открыли когда-нибудь сверхновую. Это маленькое событие для мировой астрономии, но это большое событие для школьника", — объясняет Денис Денисенко, астроном, преподаватель отдела естественно-научной направленности Центра "На Донской" ГБПОУ "Воробьевы горы".

На этом школьники останавливаться не собираются. В планах — открытие новых планет и галактик.