Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом

Власти Люксембурга объявили, что летом 2019 года отменят плату за проезд в трамваях, автобусах и пригородных поездах. Таким образом, страна станет первым государством в мире, где будут введены подобные меры, сообщает Guardian.

Летом 2018 года в Люксембурге уже ввели бесплатный проезд для детей и подростков младше 20 лет.

В настоящий момент чиновники обсуждают, стоит ли сделать бесплатным проезд в поездах первого и второго класса.

Переизбранный в начале декабря на второй срок Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель пообещал уделять более пристальное внимание вопросам окружающей среды, а также заявил о готовности ввести два новых государственных праздника и легализовать марихуану.

В Люксембурге проживает около 110 тысяч человек, почти в два раза больше людей приезжают в город на работу.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года общественный транспорт стал бесплатным для жителей нескольких регионов Эстонии.