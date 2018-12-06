Виновником смертельного ДТП со скорой оказался 18-летний водитель без прав

Унесшая шесть жизней авария в Усть-Лабинском районе Кубани произошла по вине 18-летнего местного жителя, без прав севшего за руль ВАЗ-2114, отметили в региональном управлении МВД. Последствия страшного ДТП сняли на видео.

ДТП произошло около шести часов утра 6 декабря: на 9-м километре дороги Усть-Лабинск — Упорная в районе станицы Некрасовской легковушка вылетела на встречную полосу и протаранила карету скорой помощи. Водитель ВАЗа и пятеро его пассажиров, в том числе дети пяти и восьми лет, скончались на месте.

Из находившихся в салоне отечественного автомобиля выжить удалось только 11-летнему мальчику, он вместе с тремя сотрудниками скорой помощи был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Четырнадцатой", как уточнили стражи порядка, управлял 18-летний житель станицы Тенгинская, у которого не было прав.