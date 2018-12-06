Двое игиловцев получили большие сроки за подготовку терактов в столичном регионе

Два члена террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) получили 17 и 18 лет тюрьмы. Приговор вынес Московский окружной военный суд. Он признал Магомедхабиба Гаджиева и Нурлана Масхудова виновными в подготовке теракта в столице, сообщает агентство "Интерфакс".

Преступники были арестованы осенью 2017 года. Известно, что они работали охранниками и жили в строительной бытовке на улице Смольной, где возводится жилой комплекс "Фестиваль-парк". Оба злоумышленника – выходцы из Дагестана.

Во время задержания у террористов были обнаружены две самодельных бомбы и компоненты для сборки новых взрывных устройств, пара пистолетов Макарова, гранаты РГД-5.