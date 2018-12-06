Импровизация и легкое музыкальное хулиганство: Мацуев сыграл с детьми джаз

Денис Мацуев собрал друзей на джаз. Знаменитый пианист поразил публику Северной столицы классическими произведениями в джазовой обработке. Также музыкант впервые исполнил свою собственную музыку. Трогательности и новизны выступлению добавили юные участники — самые талантливые конкурсанты "Синей птицы".

Импровизация и легкое музыкальное хулиганство. О страсти Дениса Мацуева к джазу известно давно. Но этот концерт особенный — звучат произведения тех композиторов, которые и не знали никогда, что такое джаз. А талантливые дети — полноправные участники.

Уникальный концерт. Классика, но в стиле джаз. Необычайное свежее звучание и профессионализм. Конкурсанты "Синей птицы" — самые талантливые юные музыканты страны. Дети, которые исполняют с недетским мастерством.

Соне — 11 лет, и больше половины своей жизни она играет на саксофоне. И ей покоряется любое произведение. Необычный выбор инструмента для пятилетней девочки. Но душа уже тогда стремилась к импровизации.

Матвей и скрипка как будто слились воедино. На лице — весь спектр эмоций. Играть с душой — это точно про него. После "Синей птицы" дуэт с Денисом Мацуевым — это новая высота.

А Мацуев с огромной радостью играет с детьми. У них ведь тоже есть, чему поучиться.

Тут много сюрпризов. Вот, например, Рахманинов. Но Рахманинов — неизвестный. За вариации на тему Корелли Денис Мацуев пытался взяться несколько лет назад. Но оставил, показалось — пока рано. И вот сейчас легендарный пианист исполняет произведение гениального композитора.

Это звучит в самом конце. И все же — новый Мацуев. Не только пианист, но и композитор. Произведение "Баллада", написанное им в 11 лет. Вечер настоящих подарков публике в Санкт-Петербурге в завершение Года джаза.