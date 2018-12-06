В Германии установили светофоры с Элвисом

В немецком городе Фридберг появились светофоры с изображением Элвиса Пресли. Их установили на площади, названной в честь музыканта. Во Фридберге находился американский военный гарнизон, где Пресли служил с 1958-го по 1960-й год, сообщает Spiegel.

В этот период будущий музыкант снимал дом в близлежащем городе Бад-Наухайм. Установка трех светофоров с изображением короля рок-н-ролла обошлась властям города с населением 29 тысяч человек в 900 евро.

Рядом с местом, где располагались казармы, установлен памятник Пресли, а в городском музее легендарному артисту посвящен отдельный зал.

Представители мэрии Фридберга надеются, что новые светофоры привлекут в город больше туристов.