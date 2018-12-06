В Сочи после ливня размыло недавно возведенный мост

В Адлерском районе Сочи после сильного дождя оказался разрушен автомобильный мост через реку Чахцуцыр, притом что его возвели менее трех недель назад взамен рухнувшего во время сильного наводнения. Очевидцы сняли на видео размытую дорогу.

Обошедшееся без пострадавших ЧП произошло ранним утром 6 декабря в селе Нижняя Шиловка — временная переправа не выдержала напора разлившейся после сильного дождя реки, в результате движение на трассе было заблокировано, а села Ермоловка и Аибга частично отрезаны от мира (объездная дорога предполагает немалый крюк).

"Сейчас в район моста уже подошла техника и машины с щебнем. Работы по восстановлению временной дороги начнутся сразу же после того, как упадет уровень воды", — сообщил "КП — Кубань" глава администрации Адлерского района Сочи Денис Юрковский.

Мост, соединявший Нижнюю Шиловку с Адлером, обрушился 14 ноября, после обильных дождей в регионе.