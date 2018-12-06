Украинка Джима выиграла индивидуальную гону в Поклюке

В словенской Поклюке продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. В четверг состоялась индивидуальная гонка у женщин, победительницей которой стала украинка Юлия Джима. Спортсменка без промахов преодолела дистанцию 25 км за 43 минуты 6,6 секунды.

Второе место заняла Моника Хойниш из Польши, которая допустила 1 промах и отстала от победительницы на 5,9 секунды. Третьей также с одним промахом стала чешская биатлонистка Маркета Давидова (отставание 16,5 секунды).

Лучший результат среди россиянок показала Ирина Старых, занявшая 12-е место (+1.02,3; 1), Валерия Васнецова стала 13-й (+1.03,8; 0), Евгения Павлова — 31-й (+2.14,6; 2), Ульяна Кайшева — 34-й (+2.38,3; 2), Маргарита Васильева — 42-й (+3.17,4; 3), Екатерина Юрлова-Перхт — 46-й (+3.32,9; 4).

Первый этап Кубка мира в Поклюке завершится 9 декабря.