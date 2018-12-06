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Археология и история 47 минут назад
В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата? Вряд ли, считают исследователи.
В конце 1960-х на раскопках Иродиона – знаменитого дворца царя Ирода в Иудейской пустыне – археологи нашли множество интереснейших артефактов. Среди них было и простенькое кольцо-печатка с какой-то поврежденной надписью, которую в то время никто не мог прочитать.
2000-летнее кольцо, выкопанное из земли, еще пятьдесят лет пролежало в хранилище и лишь недавно было извлечено на свет: у исследователей наконец появилась технология, позволяющая «читать нечитаемое» — от стершейся клинописи на вавилонских глиняных табличках до мельчайших надписей на корродированных бронзовых деталях Антикитерского механизма.
Речь идет о методе PTM (Polynomial Texture Mapping, полиномиальное картирование текстур), применение которого выглядит примерно так: объект фотографируется под разными углами падения света, а затем на основе двухмерных снимков компьютерная программа воссоздает наиболее вероятное трехмерное изображение поверхности.
С помощью РТМ, сообщает LiveScience, ученые смогли восстановить изображение и надпись на древней печатке, а результаты исследования опубликовали в журнале Israel Exploration Journal, в статье с непримечательным названием «Кольцо из медного сплава, найденное в Иродионе, с надписью и изображением кратера».
Научная статья, однако, привлекла внимание журналистов израильского издания Haaretz. В конце ноября по ее мотивам редакция выпустила премиальный (платный) материал, озаглавленный совсем иначе: «Кольцо Понтия Пилата – римского наместника, распявшего Иисуса, — найдено в Иродионе на Западном берегу реки Иордан».
Мимо такой новости пройти невозможно, ее мгновенно растиражировали мировые СМИ. Несколько дней спустя, в начале декабря, авторы исследования вынуждены давать новые разъяснения с вежливой формулировкой «журналисты все немного не так поняли».
«Нам было важно опубликовать аккуратную, тщательно выверенную научную статью. Но на практике-то мы и впрямь имеем кольцо с именем Пилата на печатке, что буквально "вопиет" о личной связи артефакта с Понтием Пилатом», — говорит Рой Порат (Roi Porat), руководитель раскопок в Иродионе, инициатор лабораторных исследований кольца и один из авторов статьи в Israel Exploration Journal.
На иллюстрации ниже – то, что увидели ученые на восстановленной с помощью РТМ поверхности печатки: изображение сосуда без ручек (тот самый кратер, сосуд для смешивания воды и вина) и надпись на греческом, ΠΙΛAΤΟ.
Восстановленные изображение и надпись на кольце из Иродиона. Иллюстрация: Hebrew University
Исследователи отмечают, что надпись сделана «против часовой стрелки», греческие буквы «частично деформированы», прочтение «затруднено дефектом металла», а в последней букве восстановленной надписи, О, нет полной уверенности – это лишь обоснованное предположение ученых, хоть и наиболее вероятное. Однако именно она, последняя буква в слове ΠΙΛAΤΟ, меняет принадлежность кольца: в таком виде имя обретает притяжательную форму и надпись можно перевести на русский как «принадлежащий Пилату», «связанный с Пилатом», «имеющий отношение к Пилату»…
Это один из аргументов в пользу теории, что кольцо принадлежало не Понтию Пилату, а другому человеку, возможно, как-то связанному с самым знаменитым римским наместником в Иудее.
С этим выводом согласны не все. В первой, сенсационной статье Haaretz приводится мнение профессора Еврейского университета Данни Шварца: «Пилат – очень редкое имя, я никогда не слышал ни о каком другом Пилате, жившем в ту эпоху».
Действительно, медное кольцо с надписью ΠΙΛAΤΟ – лишь второй артефакт с этим именем, найденный в Израиле. Первый и до недавних пор единственный – каменная плита, обнаруженная археологами в 1961 году при раскопках римского театра в Кесарии. Надпись на ней неполная, однако сохранившихся букв оказалось достаточно для реконструкции текста:
[DIS AUGUSTI]S TIBERIEUM
[...PO]NTIUS PILATUS
[...PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E
[...FECIT D]E[DICAVIT]
В переводе с латыни – «Августу Тиберию Понтий Пилат, префект Иудеи, посвятил это». Тут все ясно и однозначно: находка 1961 года стала первым материальным доказательством существования такого человека как Понтий Пилат, первым прижизненным указанием его должности (префект, а не прокуратор) и первым упоминанием провинции Иудея в римских надписях. Мы рассказывали об этой находке в статье «Археологи узнали имя неизвестного наместника Иудеи», посвященной другому уникальному открытию.
«Камень Понтия Пилата», найденный в Кесарии. Фото: Hebrew University
С кольцом из Иродиона все не так очевидно. Имя Pilatus или Pilate действительно редкое. К тому же часть дворца Ирода, где было найдено кольцо, функционировала в то время, когда Пилат был наместником в Иудее, с 26 по 36 год. Эти «улики», хоть и косвенные, не позволяют полностью отвергнуть предположение, что кольцо принадлежало тому самому Пилату. Однако авторы исследования считают, что это маловероятно, и выдвигают свою версию происхождения и принадлежности кольца.
«Дизайн» печатки и археологический контекст указывают на то, что оно было изготовлено в I веке до н.э. или в первой половине I века нашей эры. Логично: Иродион был построен в 23-15 годах до нашей эры, в 6 году нашей эры перешел к римским наместникам, а в 66 году был захвачен евреями во время Первой иудейской войны, великого восстания против римлян.
Иродион, дворец-крепость царя Ирода. Фото с сайта israelandyou.com
Кольцо нашли в восточной части дворца, в помещении, построенном из вторичных материалов, в археологическом слое с «огромным количеством артефактов, включающих осколки стекла и керамики, множество металлических предметов, таких как железные наконечники стрел и монеты эпохи первого еврейского восстания». Все говорит о том, что этот археологический слой образовался в то время, когда царский дворец превратился в крепость повстанцев, с 66 по 71 год (в 71-м Иродион был захвачен и разрушен римлянами).
Повстанцы «перевернули Иродион вверх дном», по выражению Пората, так что вполне возможно, что копившийся годами мусор, предметы из разных уголков дворца и невзрачное кольцо оказались сваленными в одном помещении. Это, к слову, не отменяет связь кольца с Понтием Пилатом. «Исторический контекст весьма подходящий», — говорит Рой Порат.
И все же, по мнению исследователей, само кольцо не соответствует высокому статусу предполагаемого обладателя: префекту Иудеи больше подошло бы золотое или серебряное кольцо искусной работы, с печаткой из резного камня. «Тонкие кольца из простого металла носили в основном солдаты, чиновники из администрации Ирода или Рима, а также "средний класс" всех родов и занятий», — пишут ученые. Ничего специфически «римского» или «элитного» в этом кольце нет.
Более того: кольцо изготовил подмастерье или неопытный мастер. Судя по дефекту металла, «форма для этого кольца была сделана незадолго до того, как в нее залили расплавленный металл, или же кольцо отливал неумелый мастер. […] Мы полагаем, что кольцо изготовили в местной мастерской, находившейся, возможно, в Иерусалиме», — пишут авторы исследования.
Возможно, у Понтия Пилата было «парадное» дорогое кольцо, а это он носил в бытовой обстановке, как полагают некоторые ученые? Однако на печатке, кроме надписи, четко различимо изображение кратера. Образ кратера часто встречается в еврейском искусстве 2000-летней давности, в эпоху Второго Храма эти сосуды имели узнаваемое символическое значение. Кратер на личной печатке – странный выбор для римского префекта, который иудеем не был.
«Нам представляется крайне маловероятным, чтобы римский префект носил простое кольцо из дешевого медного сплава с изображением, имевшим символическое значение для евреев как до, так и после правления Понтия Пилата», — делают вывод исследователи.
Если не сам Пилат, то кто мог носить кольцо с надписью ΠΙΛAΤΟ? Возможно, его владелец был как-то связан с префектом Иудеи – например, чиновник не самого высокого ранга из римской администрации, или вольноотпущенник Пилата, или дальний родственник знаменитого римлянина. Есть небольшая вероятность, что человек, носивший кольцо, не имел никакого отношения к префекту Иудеи, а был его «однофамильцем», несмотря на редкость этого семейного имени.
«Ни одна из теорий не имеет 100-процентных доказательств, у каждого может быть свое мнение. Тем не менее эта история увлекательна сама по себе и нам очень интересно поломать над ней голову», — сказал Рой Порат.
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