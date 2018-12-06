Тема:
Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 1 час назад
6 декабря 201818:26
Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева
Футболисты московского футбольного клуба "Локомотива" Антон и Алексей Миранчуки записали видеообращение со словами поддержки в адрес нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Напомним, сейчас футболисты находятся в СИЗО "Бутырка". 5 декабря суд принял решение продлить арест игроков еще на два месяца — до 8 февраля.
"Ребята, хотим сказать вам: оставайтесь сильными в любой ситуации, при любой возможности, — сказали Миранчуки, которых цитирует Чемпионат.com. — Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами".
Ранее по теме
-
Дело Кокорина и Мамаева: все фигуранты частично признали свою вину17 часов назад
-
В "Прямом эфире" Виктория Боня и "Зенит" поддержали Кокорина и Мамаева1 сутки назад
-
Оставлены за решеткой: защите Кокорина и Мамаева не удалось убедить суд1 сутки назад
-
Кокорин и Мамаев проведут новогоднюю ночь в СИЗО1 сутки назад
-
Кокорин частично признал вину и заявил об оскорблениях со стороны следователя1 сутки назад
-
Павел Мамаев: я согласен на любую меру пресечения, кроме ареста1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ
- Дмитрий Медведев о пенсиях, бензине, санкциях и валюте
- Дружба Украины с Россией прекратится 1 апреля
- Суд освободил основателя сайта "Смотра.ру" Эрика Давидыча
- С ножом в школу: СК возбудил дело по факту инцидента в Жулебине
Самое читаемое
-
Охотник убил медведя, растерзавшего его грудную дочь и жену
- В Москве скончался мальчик, спасший мать от пьяного соседа
- Сбербанк: перевести деньги по номеру телефона теперь можно только на дебетовые карты
- Врачи спасли мужчине руку. Его укусил паук из пакета с инжиром
- 9-летний мальчик умер в закрытой стиральной машине
Авто.Вести.Ru
-
Знак "Шипы" и штраф за него официально отменили
- На старые машины предложили отменить транспортный налог
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
- Стали известны цены на ГАЗели с дизелями Volkswagen
- Volkswagen прекращает российские продажи дизельных Tiguan
Вести.Экономика
-
Медведев: ВВП России продолжает расти, экономика имеет запас прочности
- ОПЕК бессилен: цена за баррель Brent рухнула ниже $59
- Зачем Минфину столько валюты?
- Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России
- Экономика обмана: бывшие и действующие секты России
- Медведев: дедолларизация вообще не означает отказ от доллара!
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
Похмельный или травмирующийся? Названы 5 типов алкоголиков
- Есть вопрос: можно ли получить солнечный ожог зимой
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
Вести в 20.00
-
Селфи с президентом
- Ипотечные каникулы: кому и при каких условиях могут уменьшить платеж
- Дан старт уникальному газовому месторождению в России
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Детский спорткомплекс в Мытищах отключили от отопления
- В московских многоэтажках появятся новые лифты
- Задержаны члены банды, пытавшие и грабившие владельцев подмосковных домов
- Снегопад в Москве спровоцировал огромные пробки и множество аварий
- 9-летний московский школьник открыл сверхновую звезду
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
- В древних наскальных рисунках нашли следы ритуальной ампутации пальцев
- "Эволюцию без мутаций" впервые обнаружили у прокариот
- Троим молодым учёным России присудили по миллиону рублей за работы по энергетике
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Сегодня
Дружба Украины с Россией прекратится 1 апреля
4 часа назад
Дмитрий Медведев о пенсиях, бензине, санкциях и валюте
5 часов назад
Суд освободил основателя сайта "Смотра.ру" Эрика Давидыча
40 минут назад
Металлы, стоимость которых превышала цену золота
8 часов назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство
03.12.2018 09:50
Вильфанд: выпавший в Москве снег до весны не растает
7 часов назад
Федор Конюхов начал кругосветку из Новой Зеландии
8 часов назад
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года
10 часов назад
Впереди финал! Подробности скоро
4 часа назад
Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"
04.12.2018 13:22
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией
20.11.2018 12:34
В Сочи после ливня размыло недавно возведенный мост
2 часа назад
Женщинам отказывают в работе из страха #MeeToo
3 часа назад
Давос останется без "Русского дома"
4 часа назад
Андрея Битова похоронят в Петербурге рядом с родителями
5 часов назад
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ
5 часов назад
Чердынь: душа Урала. Фотолента
5 часов назад
Паркур официально признан гимнастической дисциплиной
7 часов назад
Как правильно познакомить ребенка с Дедом Морозом
8 часов назад
В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм
03.12.2018 09:45