Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Футболисты московского футбольного клуба "Локомотива" Антон и Алексей Миранчуки записали видеообращение со словами поддержки в адрес нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Напомним, сейчас футболисты находятся в СИЗО "Бутырка". 5 декабря суд принял решение продлить арест игроков еще на два месяца — до 8 февраля.

"Ребята, хотим сказать вам: оставайтесь сильными в любой ситуации, при любой возможности, — сказали Миранчуки, которых цитирует Чемпионат.com. — Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами".