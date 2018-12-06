Патриарх Кирилл обвинил Порошенко во вмешательсве в дела Церкви

Заявления президента Украины Петра Порошенко о созыве объединительного собора показывают цену его заявлениям о европейском выборе. Считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, это свидетельствует о беспрецедентном вмешательстве государства в церковные дела. Причем государства, добавляет Патриарх Кирилл, которое декларирует свой европейский выбор. Глава РПЦ считает, что Порошенко нарушает конституцию Украины, пытается управлять церковью и религиозными процессами, что абсолютно недопустимо.

Патриарх Кирилл на заседании Межрелигиозного совета России заявил, что в европейской цивилизации очень важное место занимает идея светского государства. И по закону не допустимо ничего из того, что сегодня делает Порошенко на Украине. Глава Русской православной церкви предложил представить себе гипотетическую ситуацию, сообщает "Интерфакс".

"Вы можете себе представить, если бы Путин заявил о том, что он собирает собор церковный 15 декабря?" – задал риторический вопрос Патриарх Кирилл.

Он также предложил представить, что творилось бы в мире, если бы президент России заявил, что одна церковь нам подходит, а другая – нет.

"Что бы творилось в мире, как бы закричали все поборники прав человека, какая бы мощная была волна критики! Почему же никто не критикует на Западе Порошенко?" – спросил Патриарх Кирилл.

"Нет никакого европейского выбора, — отметил Патриарх Кирилл. — Есть свои цели, есть свои задачи, в первую очередь, связанные с тем, чтобы остаться у власти".

Глава РПЦЦ подчеркнул, что от действий нынешней украинской власти может произойти с Украиной и с украинским народом — это сегодня никто не может спрогнозировать.