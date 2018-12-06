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6 декабря 201818:59

"Барыс" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

Twitter / ХК Барыс

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В первом матче в Астане местный "Барыс" принимал челябинский "Трактор" и одержал победу со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Валерий Орехов (14-я и 52-я минуты), еще одну шайбу забросил Павел Акользин (59-я). У проигравших отличился Александр Рыбаков (8-я).

"Барыс" с 48 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции, "Трактор" с 33 баллами идет девятым.

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