Суд освободил основателя сайта "Смотра.ру" Эрика Давидыча

Блогер Эрик Китуашвили, также известный под именем "Давидыч", выходит из-под стражи. Мосгорсуд постановил, что срок давности уголовных дел, которые были возбуждены против него, истек. Кроме того, освобождена его гражданская жена Анна Каганская. Арест с имущества пары тоже снят, сообщает агентство "Интерфакс".

Напомним, в феврале 2017 года Китуашвили был арестован. Его обвинили в мошенничестве: он и его подельники инсценировали кражу четырех автомобилей и получили за них страховые компенсации. Общий ущерб превысил 8 миллионов рублей.

19 октября Дорогомиловский суд вынес приговор блогеру по двум случаям мошенничества – 4 года и 8 месяцев колонии общего режима. А срок давности еще по двум преступлениям истек.