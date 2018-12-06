Андрей Кириленко прокомментировал харассмент со стороны баскетболиста

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал инцидент, который произошел во время матча Суперлиги-2 между барнаульским "АлтайБаскетом" и "Уфимцем" из Уфы.

Игра состоялась 4 декабря, но об инциденте стало известно только спустя два дня. В сети появилось видео, как капитан "Уфимца" Артем Исаков, проходя мимо одной из танцующих черлидерш, притронулся к ее ягодице. Жертва харассмента пожаловалась хореографу группы, а он сообщил об инциденте руководству "АлтайБаскета".

"РФБ твердо придерживается позиции нулевой терпимости к проявлениям на площадке дискриминации любого вида, — заявил Кириленко, которого цитирует ТАСС. — Любые факты некорректного поведения на площадке и за ее пределами, установленные в результате расследования, будут наказываться в соответствии с регламентирующими документами РФБ и Суперлиги".

Кроме того, Кириленко добавил, что РФБ приступила к изучению обстоятельств произошедшего.