Украина перебрасывает десантные войска к границам с Россией

Подразделения десантно-штурмовых войск Украины и технику передислоцируют на наиболее опасные направления, для того, чтобы в случае чего, немедленно остановить врага.

Об этом мировую общественность проинформировал на своей странице в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

З вЁйськового аеродрому на ЖитомирщинЁ пЁдроздЁли ДШВ будуть перемЁщенЁ на важливЁ в оборонному значеннЁ напрямки та райони вЁдповЁдно до затверджених планЁв. Як завжди ви вЁдряджаєтесь туди, де є потреба вирЁшувати найбЁльш складнЁ завдання, де без воїнЁв ДШВ нЁяк. — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г.

Он подчеркнул, что согласно утвержденным планам десантников передислоцируют с военного аэродрома на Житомирщины на наиболее важные с оборонной точки зрения направления.

Ранее он сообщал о наращивании группировок ВСУ на границе с Россией.

После инцидента в Черном море, когда три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ и попытались пройти в Азовское море через Керченский пролив, Киев ввел в 10 регионах страны военное положение. В том числе, в Луганской и Донецкой областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.