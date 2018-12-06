Новости Политика

Все видео этой рубрики
6 декабря 201821:02 Алексей Петров

Саммит ЕАЭС сплотила выгода: Путин объяснил Лукашенко выгоду сотрудничества

Санкт-Петербург принял 6 декабря сразу два саммита. Это саммит Евразийского экономического союза и неформальная встреча лидеров СНГ. Один из главных итогов — страны Союза согласовали программы формирования общих рынков нефти и газа, а также работают над идеей создания единой платежной системы. Владимир Путин, открывая саммит, выступил еще с несколькими инициативами.

Рукопожатие в холле, многочасовая дискуссия и наедине, и в составе делегаций. И наконец, подписание масштабного документа — Декларации о развитии интеграции в рамках ЕврАзЭС — подводит итог сегодняшнего дня.

Кто-то ставит подпись сразу же, некоторые, как например, Александр Лукашенко, вчитываются в каждую букву. И это понятно — от развития взаимодействия зависят экономические перспективы каждого из участников.

"К числу важнейших интеграционных задач, по общему мнению, входит повышение эффективности функционирования внутрисоюзного рынка, укрепление промышленной кооперации, создание единого цифрового пространства, более тесная координация валютно-финансовой и денежно-кредитной политики. Согласованы масштабные программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов", — пояснил Владимир Путин.

Тема углеводородов стала одной из наиболее обсуждаемых. Александр Лукашенко жалуется: мол, Белоруссии газ с месторождений Ямала обходится почти вдвое дороже, чем жителям приграничной Смоленской области. Однако Владимир Путин все подробно объяснил коллеге.

"Газ на границе cо Смоленской областью обходится почти в 130 долларов за тысячу кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области — 70 долларов, почти в 2 раза ниже. Простой вопрос — как конкурировать в этой ситуации?" – спросил у Путина президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Но, обращаю внимание на то, что сегодня у Белоруссии 129 долларов за тысячу кубов, в следующем году будет 127, а в ФРГ — 250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕврАзЭС, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации, но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами", — четко ответил Владимир Путин.

"Главный наш партнер не ФРГ, а Российская Федерация. и нам надо, чтобы были равные условия, прежде всего, у нашей братской России и Беларуси, вот в чем вопрос. И вы правильно сказали, мы определились, до 2025 года выйти на этот уровень", — продолжил диалог Лукашенко.

"Да", — согласился Путин.

"Если будем идти так, и вопросов не будет", — отметил Лукашенко.

"Так и будет. Но просто я обращаю внимание на то, что сегодня уже наши партнеры имеют достаточные преимущества. Я упомянул ФРГ не просто так. Если бы Белоруссия не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а мы формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129 и не 127, а 200. Вот в чем разница", — на пальцах объяснил глава российского государства.

Журналисты, наблюдая за дискуссией, обратили внимание на табличку "Свободный микрофон". Он предназначен для экспертов и наблюдателей. Сегодняшний разговор, судя по всему, не раз требовал утончений. Об этом говорят хотя бы кадры беседы Владимира Путина и Антона Силуанова.

К диалогу с президентом присоединялся и министр Новак, а после завершения разговора они даже вместе вышли из зала. Но интеграция — не только согласования и уточнения, а прежде всего общая выгода. В 2018 году товарооборот между странами увеличился примерно на 12 процентов. А в престижном рейтинге Doing Business ЕврАзЭС поднялся на 31 место. А принятые на саммите решения об общем рынке нефтепродуктов и газа дадут прирост ВВП стран в 9 миллиардов долларов. Среди приоритетов – общий рынок нефтепродуктов и газа, а также расчеты в нацвалютах.

Разговор в Санкт-Петербурге — это одновременно и подведение итогов, и составление планов на будущее. Причем, речь идет не только о целях следующего 2019 года. Интеграция подразумевает долгосрочную повестку и целый набор масштабных задач. Тем более, что формат становится все более привлекательным. Среди участников беседы — президент страны-наблюдателя — Молдавии. А ведь в середине 1990-х годов, после развала Союза, казалось, что о взаимодействии на постсоветском пространстве можно забыть надолго. Однако Нурсултан Назарбаев уже тогда считал необходимым заново наводить мосты.

"В далеком 1994 году я впервые выступил с идеей создания именно этого интеграционного проекта, — напомнил собравшимся президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. — Я представлял себе мощный экономический союз, который со временем трансформируется в большого игрока на международной арене и будет притягивать своими действиями других, которые захотят с нами работать. Сегодня фактически эта идея стала реальностью".

Так что и очередное заседание Высшего экономического совета, приуроченное к 5-летию Союза, пройдет весной 2019 года в Астане. А председательство в следующем году переходит от России к Армении. И Ереван видит в этом возможность для развития экономики.

"Армения заинтересована в дальнейшем углублении интеграционных процессов ЕАЭС. Готовы и впредь прилагать все усилия для совершенствования институтов интеграции и поиска новых путей и механизмов сотрудничества", — подчеркнул в своем выступлении исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

В Санкт-Петербург прилетели и руководители государств СНГ на неформальный саммит. Владимир Путин поприветствовал каждого гостя.

Такая многоуровневая встреча — своего рода пример: интеграция может идти с разной скоростью, в разных форматах. Главное, это умение сохранять добрососедское отношения и уважать их интересы.

Сейчас

18:48

Основатель "Смотра.ру" освобожден решением суда

18:30

Патриарх Кирилл обвинил Порошенко во вмешательстве в дела Церкви

17:09

ОПЕК сократит добычу нефти на миллион бареллей в сутки

16:28

Двое игиловцев получили большие сроки за подготовку терактов в столичном регионе

16:25

Самолет-разведчик США впервые пролетел над озером Сиваш

15:31

Рогозин стал спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе

15:27

Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с Россией

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Саммит ЕАЭС сплотила выгода: Путин объяснил Лукашенко выгоду сотрудничества

Саммит ЕАЭС сплотила выгода: Путин объяснил Лукашенко выгоду сотрудничества

28 минут назад
Насыщенный день в Раде: разорвали дружбу с Россией, признали ветеранами пособников нацистов

Насыщенный день в Раде: разорвали дружбу с Россией, признали ветеранами пособников нацистов

45 минут назад
Пенсии, цены на топливо, курс рубля: Медведев дал большое интервью телеканалам

Пенсии, цены на топливо, курс рубля: Медведев дал большое интервью телеканалам

35 минут назад
Суд освободил основателя сайта "Смотра.ру" Эрика Давидыча

Суд освободил основателя сайта "Смотра.ру" Эрика Давидыча

2 часа назад
Украина перебрасывает десантные войска к границам с Россией

Украина перебрасывает десантные войска к границам с Россией

1 час назад
В Москве задержан нападавший с ножом на женщин злоумышленник

В Москве задержан нападавший с ножом на женщин злоумышленник

1 час назад
Металлы, стоимость которых превышала цену золота

Металлы, стоимость которых превышала цену золота

10 часов назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

03.12.2018 09:50
Медведев рассказал, что смотрит, что читает, как отдохнет

Медведев рассказал, что смотрит, что читает, как отдохнет

6 часов назад
Обвинившая Серова в насилии со слезами на глазах заявила, что у нее был выкидыш

Обвинившая Серова в насилии со слезами на глазах заявила, что у нее был выкидыш

2 часа назад
Впереди финал! Подробности скоро

Впереди финал! Подробности скоро

6 часов назад
Ноутбук для дела: на что стоит обращать внимание при выборе

Ноутбук для дела: на что стоит обращать внимание при выборе

7 часов назад
Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

04.12.2018 13:22
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Андрей Кириленко прокомментировал харассмент со стороны баскетболиста

Андрей Кириленко прокомментировал харассмент со стороны баскетболиста

1 час назад
Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

3 часа назад
Тренд: платье-бюстье. 10 модных моделей для новогодней вечеринки

Тренд: платье-бюстье. 10 модных моделей для новогодней вечеринки

3 часа назад
С северокорейского ТВ пропала знаменитая "рыдающая" диктор в розовом

С северокорейского ТВ пропала знаменитая "рыдающая" диктор в розовом

3 часа назад
В Сочи после ливня размыло недавно возведенный мост

В Сочи после ливня размыло недавно возведенный мост

3 часа назад
Импровизация и легкое музыкальное хулиганство: Мацуев сыграл с детьми джаз

Импровизация и легкое музыкальное хулиганство: Мацуев сыграл с детьми джаз

4 часа назад
Писательница сломала руку, пробираясь домой через балкон

Писательница сломала руку, пробираясь домой через балкон

4 часа назад
Утверждены изменения в ПДД: появятся новые знаки и разметка

Утверждены изменения в ПДД: появятся новые знаки и разметка

4 часа назад
Двое игиловцев получили большие сроки за подготовку терактов в столичном регионе

Двое игиловцев получили большие сроки за подготовку терактов в столичном регионе

4 часа назад
Самолет-разведчик США впервые пролетел над озером Сиваш

Самолет-разведчик США впервые пролетел над озером Сиваш

4 часа назад
Женщинам отказывают в работе из страха #MeeToo

Женщинам отказывают в работе из страха #MeeToo

4 часа назад
Растение-киборга научили передвигаться к источнику света

Растение-киборга научили передвигаться к источнику света

5 часов назад
9-летний московский школьник открыл сверхновую звезду

9-летний московский школьник открыл сверхновую звезду

5 часов назад
Мужчина взорвал квартиру, чтобы убить жену, но умер сам

Мужчина взорвал квартиру, чтобы убить жену, но умер сам

6 часов назад
Давос останется без "Русского дома"

Давос останется без "Русского дома"

6 часов назад
С ножом в школу: СК возбудил дело по факту инцидента в Жулебине

С ножом в школу: СК возбудил дело по факту инцидента в Жулебине

6 часов назад
После джаза: Дмитрий Киселев анонсировал рэп-фестиваль на нудистском пляже Коктебеля

После джаза: Дмитрий Киселев анонсировал рэп-фестиваль на нудистском пляже Коктебеля

6 часов назад
Андрея Битова похоронят в Петербурге рядом с родителями

Андрея Битова похоронят в Петербурге рядом с родителями

6 часов назад
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ

Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ

7 часов назад
Чердынь: душа Урала. Фотолента

Чердынь: душа Урала. Фотолента

7 часов назад
Преследование нетрезвого угонщика по улицам Тольятти попало на видео

Преследование нетрезвого угонщика по улицам Тольятти попало на видео

7 часов назад
Конец эпохи ДВС: Volkswagen прекратит выпуск бензиновых и дизельных моторов

Конец эпохи ДВС: Volkswagen прекратит выпуск бензиновых и дизельных моторов

7 часов назад
Известный футболист Александр Минаев скончался на 65-м году жизни

Известный футболист Александр Минаев скончался на 65-м году жизни

7 часов назад
Паркур официально признан гимнастической дисциплиной

Паркур официально признан гимнастической дисциплиной

8 часов назад
Авторынок в ноябре: активный рост и ажиотаж накануне повышения НДС

Авторынок в ноябре: активный рост и ажиотаж накануне повышения НДС

8 часов назад
Как правильно познакомить ребенка с Дедом Морозом

Как правильно познакомить ребенка с Дедом Морозом

10 часов назад
Естественный отбор в матке происходит совсем не так, как считалось раньше

Естественный отбор в матке происходит совсем не так, как считалось раньше

11 часов назад
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

11 часов назад
Колонка Андрея Медведева: смерть Вани Крапивина из Северодвинска

Колонка Андрея Медведева: смерть Вани Крапивина из Северодвинска

23 часа назад
Расследование Эдуарда Петрова: Чемоданные потрошители. Смотрите в выходные

Расследование Эдуарда Петрова: Чемоданные потрошители. Смотрите в выходные

05.12.2018 12:37
В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

03.12.2018 09:45