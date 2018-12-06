Саммит ЕАЭС сплотила выгода: Путин объяснил Лукашенко выгоду сотрудничества

Санкт-Петербург принял 6 декабря сразу два саммита. Это саммит Евразийского экономического союза и неформальная встреча лидеров СНГ. Один из главных итогов — страны Союза согласовали программы формирования общих рынков нефти и газа, а также работают над идеей создания единой платежной системы. Владимир Путин, открывая саммит, выступил еще с несколькими инициативами.

Рукопожатие в холле, многочасовая дискуссия и наедине, и в составе делегаций. И наконец, подписание масштабного документа — Декларации о развитии интеграции в рамках ЕврАзЭС — подводит итог сегодняшнего дня.

Кто-то ставит подпись сразу же, некоторые, как например, Александр Лукашенко, вчитываются в каждую букву. И это понятно — от развития взаимодействия зависят экономические перспективы каждого из участников.

"К числу важнейших интеграционных задач, по общему мнению, входит повышение эффективности функционирования внутрисоюзного рынка, укрепление промышленной кооперации, создание единого цифрового пространства, более тесная координация валютно-финансовой и денежно-кредитной политики. Согласованы масштабные программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов", — пояснил Владимир Путин.

Тема углеводородов стала одной из наиболее обсуждаемых. Александр Лукашенко жалуется: мол, Белоруссии газ с месторождений Ямала обходится почти вдвое дороже, чем жителям приграничной Смоленской области. Однако Владимир Путин все подробно объяснил коллеге.

"Газ на границе cо Смоленской областью обходится почти в 130 долларов за тысячу кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области — 70 долларов, почти в 2 раза ниже. Простой вопрос — как конкурировать в этой ситуации?" – спросил у Путина президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Но, обращаю внимание на то, что сегодня у Белоруссии 129 долларов за тысячу кубов, в следующем году будет 127, а в ФРГ — 250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕврАзЭС, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации, но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами", — четко ответил Владимир Путин.

"Главный наш партнер не ФРГ, а Российская Федерация. и нам надо, чтобы были равные условия, прежде всего, у нашей братской России и Беларуси, вот в чем вопрос. И вы правильно сказали, мы определились, до 2025 года выйти на этот уровень", — продолжил диалог Лукашенко.

"Да", — согласился Путин.

"Если будем идти так, и вопросов не будет", — отметил Лукашенко.

"Так и будет. Но просто я обращаю внимание на то, что сегодня уже наши партнеры имеют достаточные преимущества. Я упомянул ФРГ не просто так. Если бы Белоруссия не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а мы формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129 и не 127, а 200. Вот в чем разница", — на пальцах объяснил глава российского государства.

Журналисты, наблюдая за дискуссией, обратили внимание на табличку "Свободный микрофон". Он предназначен для экспертов и наблюдателей. Сегодняшний разговор, судя по всему, не раз требовал утончений. Об этом говорят хотя бы кадры беседы Владимира Путина и Антона Силуанова.

К диалогу с президентом присоединялся и министр Новак, а после завершения разговора они даже вместе вышли из зала. Но интеграция — не только согласования и уточнения, а прежде всего общая выгода. В 2018 году товарооборот между странами увеличился примерно на 12 процентов. А в престижном рейтинге Doing Business ЕврАзЭС поднялся на 31 место. А принятые на саммите решения об общем рынке нефтепродуктов и газа дадут прирост ВВП стран в 9 миллиардов долларов. Среди приоритетов – общий рынок нефтепродуктов и газа, а также расчеты в нацвалютах.

Разговор в Санкт-Петербурге — это одновременно и подведение итогов, и составление планов на будущее. Причем, речь идет не только о целях следующего 2019 года. Интеграция подразумевает долгосрочную повестку и целый набор масштабных задач. Тем более, что формат становится все более привлекательным. Среди участников беседы — президент страны-наблюдателя — Молдавии. А ведь в середине 1990-х годов, после развала Союза, казалось, что о взаимодействии на постсоветском пространстве можно забыть надолго. Однако Нурсултан Назарбаев уже тогда считал необходимым заново наводить мосты.

"В далеком 1994 году я впервые выступил с идеей создания именно этого интеграционного проекта, — напомнил собравшимся президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. — Я представлял себе мощный экономический союз, который со временем трансформируется в большого игрока на международной арене и будет притягивать своими действиями других, которые захотят с нами работать. Сегодня фактически эта идея стала реальностью".

Так что и очередное заседание Высшего экономического совета, приуроченное к 5-летию Союза, пройдет весной 2019 года в Астане. А председательство в следующем году переходит от России к Армении. И Ереван видит в этом возможность для развития экономики.

"Армения заинтересована в дальнейшем углублении интеграционных процессов ЕАЭС. Готовы и впредь прилагать все усилия для совершенствования институтов интеграции и поиска новых путей и механизмов сотрудничества", — подчеркнул в своем выступлении исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

В Санкт-Петербург прилетели и руководители государств СНГ на неформальный саммит. Владимир Путин поприветствовал каждого гостя.

Такая многоуровневая встреча — своего рода пример: интеграция может идти с разной скоростью, в разных форматах. Главное, это умение сохранять добрососедское отношения и уважать их интересы.