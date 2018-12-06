Издательство DC выпустило комикс о встрече Путина с Суперменом

Крупное американское издательство DC Comics выпустило восьмой номер серии комиксов "Часы Судного дня" ("Doomsday-Clock"), в которой Супермен встречается с Владимиром Путиным, чтобы предотвратить войну между Россией и США.

По сюжету нового комикса от DC, Супермен прилетает на Красную площадь, где Владимир Путин стоит в окружении военных, танков и русских супергероев. Российский лидер говорит об агрессии США из-за того, что соратник Супермена по имени Огненный Шторм стал виновником гибели десятков россиян.

Огненный Шторм превратил группу наших сограждан в стекло. Супермен пытается убедить Путина не развязывать войну, так как Огненный Шторм сделал не намеренно, а "застекленевших" людей можно воскресить.

Сверху за разговором Супермена и Путина наблюдает Бэтмен, который просит американского супергероя не делать резких движений и не принимать ничью сторону. Как бы то ни было, переговорщик из Супермена оказывается слабый, мирного разрешения ситуации избежать не удается.

Полностью комикс можно прочитать тут.