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6 декабря 201821:39 Александр Христенко, Анастасия Саховская

Арест директора Huawei: торговое перемирие США и Китая нарушено в первый же день

В Канаде по запросу США задержана директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее подозревают в нарушении торговых санкций, введенных американцами в отношении Ирана. К слову, это первый арест топ-менеджера из Азии из-за Тегерана. И не просто, а арест заметного представителя китайского бизнеса, который произошел в день "дружеской" встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Финансового директора компании Huawei 46-летнюю Мэн Ваньчжоу арестовали в канадском Ванкувере по запросу американских властей. Где именно и как произошло задержание, не сообщается, но известно, что Ваньчжоу, которая является дочерью основателя этого китайского телекоммуникационного гиганта, в итоге бросили в камеру. За решеткой она уже 5 дней, хотя известно об аресте стало только сейчас. 7 декабря канадский суд рассмотрит запрос американских властей на ее экстрадицию в США. В том, что его одобрят, сомнений почти нет.

Произошедшее — беспрецедентный случай. Вновь посчитав своей юрисдикцией весь мир, американцы впервые из-за своих санкций физически преследуют руководителя иностранной компании столь высокого ранга. Не блокируют счета, не отказывают в визе, а именно выдают ордер на арест. И третьи страны его исполняют. Причем Ваньчжоу преследуют за нарушения со стороны целой компании. Минфин США подозревает Huawei в экспорте технологий в Иран, среди которых могут быть лицензированные американские. Скандал разразился в первые же дни перемирия в торговой войне США и Китая, которое на 90 дней удалось согласовать лидерам стран на саммите Большой двадцатки.

"Не хочу показаться наивным, но я верю, что Си Цзиньпин сдержит каждое слово, которое он произнес во время нашей исторической встречи. Обсудили все темы!" – написал тогда в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Теперь очевидно, что Белый дом вновь предпочел разговор с позиции силы. Причем травля компании Huawei началась задолго до ареста финансового директора. Страны-партнеры, которые совместно ведут электронную разведку в рамках соглашения "Пять глаз" — Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, Канада и США — обвинили компанию в работе на китайские спецслужбы. Устройствами Huawei запретили пользоваться военным и чиновникам.

В компании заявляют о грязной игре западных конкурентов. Ведь Huawei по количеству продаваемых гаджетов уже обогнал Apple и первой начинает разворачивать сети нового поколения 5G. Сделать это в США Huawei, очевидно, не дадут. Под давлением Вашингтона один из основных провайдеров Verizon прекратил продажи смартфонов этой китайской марки.

Союзникам, в первую очередь в Европе, Америка даже подумывает приплачивать за то, что они откажутся от сетей 5G производства Huawei. Отнюдь не рыночные методы, запреты, давление и вот теперь арест топ-менеджера говорят о том, что Вашингтон готов пустить в ход все, лишь бы сохранить свое доминирующее положение.

США используют компанию как козырь в нечестной игре против Китая, чтобы заставить страну пойти на компромисс в торговой войне. Так на арест отреагировала китайская пресса. Этот арест, считают эксперты, доказывает не вину компании, а как раз то, что Штаты не собираются отказываться от своей враждебной позиции, и КНР стоит готовиться к долгому противостоянию.

О 46-летней Сабрине Мэн Ваньчжоу, как у многих китайцев, особенно работающих с иностранцами, есть и европейское имя, известно немного. Дочь основателя Huawei прошла все ступени карьерной лестницы от секретаря до финансового директора. Ее называют возможной преемницей отца. Так что это не просто арест — под угрозой будущее компании.

Мэн Ваньчжоу несколько лет назад была в Москве на форуме "Россия зовет" в 2014 году рядом с Владимиром Путиным. А в 2018 году Huawei стал лидером по продажам смартфонов в России.

"Я очень рада быть в Москве. В 1997 году здесь был открыт наш первый в мире зарубежный офис", — отмечала финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Huawei в переводе означает "китайское достижение". Сейчас состояние главы компании Жэнь Чжэнфэя оценивается более чем в миллиард долларов США. А начинал он с 5 тысяч, как простой инженер армии Китая. Военное прошлое ему и припоминают Штаты, но все обвинения не раз отрицал и он сам, и его дочь.

Но Huawei в целом — символ всего того, что так раздражает США. Это китайские технологии мирового уровня. Как раз на днях в компании заявили, что создают собственную операционную систему.

"Что касается конкретных обвинений, то Huawei предоставлено крайне мало информации. Нам также не известно о каких-либо противоправных действиях со стороны госпожи Мэн Ваньчжоу", — заявили в компании после задержания топ-менеджера компании.

В посольстве КНР в Канаде назвали арест грубым нарушением прав человека, в МИД потребовали немедленно освободить гражданку Китая. Там уже реагировали на резкие заявления госсекретаря Майк Помпео после встречи G20 в Аргентине.

"Когда встреча Си Цзиньпина и Трампа закончилась, аплодисменты были громкими. Я не знаю, кто бы стал аплодировать сейчас", — отреагировал на новость официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

Мэн Ванчьжоу задержали именно 1 декабря, в тот самый день, когда Трамп в Аргентине пожимал руку Си Цзиньпину. В этой связи арест и более того, требование экстрадиции, выглядит странно, если не сказать, провокационно.

Азиатские биржи, которые и без того волновались на фоне нестабильных отношений двух стран, на задержание отреагировали ощутимым падением. Сама Huawei на торгах не представлена, но пострадали акции других техногигантов.

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