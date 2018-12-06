Украинцы потеряли собственные корабли, которые никуда не исчезали

Сегодня с утра американские СМИ передали заявление командования ВМС, которое сообщило о новой, почти героической операции. Эсминец MacCampbell якобы прошел вблизи российских территориальных вод, в районе залива Петра Великого, где, как известно, располагается база Тихоокеанского флота. Цель маневра — "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России".

В Минобороны к этим эпическим формулировкам отнеслись, мягко говоря, с недоумением. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, американский эсминец не подходил к российским территориальным водам ближе, чем на 100 километров, и все время следовал под контролем нашего противолодочного корабля и морской авиации, безуспешно пытаясь оторваться. Демонстрируя при этом только неудачные попытки уйти от сопровождения. Досадно, но весь эффект от бравых реляций американских военных оказался сведен на нет нелепой аварией в том же регионе: у японского острова Сикоку столкнулись истребитель-бомбардировщик и самолет-заправщик. Итог: один погибший, один спасенный и пятеро пропавших без вести.

Украинские СМИ тем временем сообщают об исчезновении кораблей, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Морская база российских пограничников в Керчи. Причал номер один. Именно сюда две недели назад доставили украинских военных моряков вместе с боевыми судами. Вот они боевые украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Вопреки слухам, стоят в Керченском порту под охраной пограничной службы ФСБ России.

Доступ к украинским судам сейчас есть только у следователей. Два катера и буксир — главные улики в уголовном деле против военных моряков. В плавание они отправятся не скоро.

Фарватер в Керченском проливе не самый простой. Для прохождения кораблей, для каждого судна используют опытного лоцмана, который прокладывает маршрут. Украинские моряки прекрасно знали об этом правиле, но решили пренебречь им и пройти сквозь арки Крымского моста без согласований, опасно маневрируя между сухогрузами в проливе.

Зашли в территориальные воды России боевые украинские корабли 25 ноября в 7 утра примерно в 100 километрах от крымского моста. Игнорируя требования пограничников остановиться, моряки продолжили движение в сторону Керченского пролива.

Остановить их удалось в 10 километра от стратегического объекта, Крымского моста. Проход под арками был заблокирован сухогрузом, по тревоге в воздух поднята авиация. Пограничникам пришлось применить оружие.

После задержания на украинских кораблях нашли целый боевой арсенал. Всех моряков доставили на берег. Возбудили уголовное дело по статье "незаконное пересечение границы России".

После ареста на два месяца моряков отправили в московский следственный изолятор. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой, моряков по их же просьбе разместили в двухместных камерах. Причем в новых: с холодильниками и плазменными телевизорами. Выдали теплые вещи для прогулок. Раненые получают всю необходимую помощь. Более того, предоставили дополнительные возможности.

"Они могут открыть лицевой счет на свое имя, куда родственники или консульский отдел Украины могу перечислить средства для того, чтобы они обеспечили себя через интернет-магазин дополнительными, необходимыми для них вещами: либо продуктами, либо средствами личной гигиены", — поясняет уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

На допросах украинцы рассказали, что действовали по приказу высшего руководства и знали, что идут на провокацию. Теперь им грозит срок до шести лет строго режима.