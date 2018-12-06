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6 декабря 201820:49

Стажер Google случайно запустил рекламную кампанию стоимостью 10 миллионов

Один из стажеров Google по ошибке запустил крупную рекламную кампанию, которая может стоить фирме около 10 миллионов долларов. Неназванный американец плохо усвоил, как работает система по закупке рекламы, сообщает BBC.

Во время обучающего курса стажер случайно нажал не ту кнопку и сделал настоящий заказ рекламы. Из-за этого пользователи Google по всему миру в почти час могли наблюдать на многих сайтах и в приложениях пустой желтый прямоугольник.

Стажер случайно купил рекламу по цене в 25 долларов за тысячу показов, хотя обычно рекламщики выставляют за такие показатели от 2 до 4 долларов.

Ошибка может в прямом смысле дорого обойтись Google. Представители компании заявили, что примут меры, и больше подобного не повторится. Был ли наказан стажер, неизвестно.

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