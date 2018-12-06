Новые технологии для победы над собой: молодые ученые открывают вселенную человеческого мозга

Молодые российские ученые из Нейроцентра Института развития "Иннопрактика" в Москве придумали программу, которая способна запрограммировать подсознание. Технологией уже заинтересовались крупнейшие компании — как в России, так и за рубежом, поскольку разработки Центра помогают подготовить современного человека к профессиям, востребованным в будущем.

Нейроцентр института "Иннопрактика" выведен на рабочий режим и спокойно реагирует на все эксперименты, что придумывает ему каждый день группа запуска.

"Мозг человека — это очень сложная структура, в которой большинство процессов — это электрические процессы. За счет этих частот мы можем понять, например, насколько расслаблен человек. Альфа-ритм — это ритм, который отвечает за расслабление, он порядка 12 Герц", — объясняет ведущий специалист Центра нейроинформационных технологий Юрий Кардонов.

Десятки параметров работы человеческого мозга считывает нейрофейс, передает компьютеру, дальше специальная программа проецирует все это в виртуальную реальность. То есть, фактически человек меняет мир силой мысли. Цель — запрограммировать подсознание. Человек, прошедший тренировку по уникальной методике, тратит меньше энергии и устойчив к стрессам.

"Диспетчеры авиационного сообщения, которые отвечают за прокладку маршрута самолетов, это люди, которые постоянно должны концентрировать cвое внимание на воздушной ситуации, любая потеря фокуса внимания чревата катастрофами", — поясняет область применения исследований директор Центра нейроинформационных технологий НИР "Иннопрактика" Денис Гусев.

Первая победа — это абсолютное золото России на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018. За плечами у победителей — месяцы психофизиологических тренировок. Контроль над электрическими сигналами мозга — актуальное направление современной науки, оно открывает уникальные возможности для управления любыми робототехническими системами.

"Очень важно, что Нейроцентр построен именно на синергии этих технологий и на реальном их спросе в экономике. Действительно, можно сказать, что одновременно человек познает и возможности технологий, и себя", — говорит заместитель директора Института математических исследований сложных систем МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель НИР "Иннопрактика" Катерина Тихонова.

Повторение процессов живой природы в виде технических систем — это хорошо понятно детям. Со школы создаются программы обучения профессиям будущего и научные кванториумы с комплексами нано-, био-, инфо-, когнитивных и социогуманитарных лабораторий.

"Для ребят это огромные возможности — увидеть мир таким, какой он есть, побыть на переднем крае достижений современной науки, поэтому для них это и интересно, и увлекательно, и познавательно, и самое главное — полезно для их будущего и выбора профессии", — уверен первый вице-президент УК "Просвещение" Михаил Кожевников.

У молодого коллектива Нейроцентра, а здесь самому старшему научному сотруднику — 35 лет, есть реальный прорыв в этом направлении. Результата удалось достичь при поддержке "Иннопрактики". Негосударственный институт развития реализует проекты, направленные на рост национального человеческого капитала через развитие структур и механизмов инновационной экономики.

Нейроцентр внутри очень похож на космическую станцию. И это неслучайно. Похоже, XXI век готовится стартовать в новую непознанную вселенную — мир человеческого мозга. И, судя по всему, произойдет это очень скоро.